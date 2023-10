Der Stertschulten Hof ist eines der Denkmäler im Schmallenberger Sauerland und der Ferienregion Eslohe, der dank „QR-Code“ am Eingang mehr über sich und die Vergangenheit erzählt. Bürgermeister Stephan Kersting (rechts), Projektverantwortliche Tanja Sommer (Mitte) und Tourimsusdirektorin Katja Lutter (2. v. links) weisen zusammen mit den Verantwortlichen vom Stertschulten Hof auf die neuen Möglichkeiten hin.

Ein Jahr Recherche, Detailarbeit und Texterstellung. Jetzt steht das Leader-Projekt „Denkmäler erzählen ihre Geschichten“ des Schmallenberger Sauerland Tourismus an der Ziellinie.

Die Mission oder besser die Idee des Projektes: die spannenden und oft faszinierenden Geschichten der Gebäude und der darin einst lebenden Menschen auf innovative Weise erlebbar machen. Für die Umsetzung wurde auf die inzwischen bewährte Technik der QR-Codes gesetzt. Diese ermöglichen den Besuchern, die Historie von einzigartigen Denkmälern auf interaktive und spannende Weise kennenzulernen.

Tanja Sommer, die für das Projekt verantwortlich zeichnete, wurde dabeu tatkräftig vom Stadtarchivar der Stadt Schmallenberg und den jeweiligen Ortsheimatpflegern unterstützt. Die gezielte Auswahl der Gebäude und die Absprachen mit deren Eigentümern, sowie die Recherche von Geschichten und das Besorgen von Bildern nahmen viel Zeit in Anspruch.

Von Gut Wenne bis zur Burg Nordenau: Regionale Denkmäler im Rampenlicht

„Die Geschichten der Denkmäler sollen einfach nicht verloren gehen“, erklärt Tanja Sommer. „Wir möchten sie bewahren und gleichzeitig eine interaktive und barrierearme Möglichkeit schaffen, sie zu erkunden.“

Unter den ausgewählten Gebäuden in Eslohe sind beispielsweise das Gut Wenne, das Pape Haus und der Felsenkeller in Reiste. In Schmallenberg sind unter anderem die Kirche Obersorpe, die Burg Nordenau, der Hof Ax und die Schule Berghausen Teil des Projektes.

QR-Codes fordern zur Entdeckungsreise auf

Haus Vollmert in Schmallenberg und der Stertschultenhof in Eslohe sind ebenfalls bedeutende Gebäude des Projektes. Haus Vollmert an der Oststraße, im Herzen der Altstadt von Schmallenberg, wurde nach dem Stadtbrand von 1830 errichtet und später um 1900 erweitert. Heute vereint Haus Vollmert Wohnräume, Geschäfte und ein Bistro. Der Stertschultenhof in Cobbenrode ist ein historischer Hof, der erstmals im Jahr 1310 erwähnt wurde und zu den ältesten Höfen im Sauerland zählt. Er ist heute ein lebendiges Zentrum für die Heimatforschung des Sauerlandes.

Quelle: Gudrun Schulte

Einwohner und Gäste sind herzlich eingeladen, die Geschichten hinter den Denkmälern der Region zu entdecken. Mit den QR-Codes, die an ausgewählten Gebäuden im Schmallenberger Sauerland und der Ferienregion Eslohe angebracht sind, haben Interessierte die Möglichkeit, in die Vergangenheit einzutauchen und die faszinierenden Geschichten hinter den Denkmälern zu erleben. Eine Übersicht ist unter www.schmallenberger-sauerland.de/historisch zu finden.