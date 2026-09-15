Den Wald bestaunen, verstehen und erleben

Foto: An fünf Stationen können die Besucherinnen und Besucher der Mythos Wald-Ausstellung vom 18. bis 20. September 2026 den NRW-Wald hautnah und ganz praktisch auf dem Außengelände vom Gasometer Oberhausen erleben. (Bildquelle: Annette Etges/Wald und Holz NRW)

„Mythos Wald“ trifft am Gasometer Oberhausen auf die Deutschen Waldtage

Ein Besuch, zwei besondere Walderlebnisse: Vom 18. bis 20. September 2026 wird das Außengelände des Gasometers Oberhausen zum großen Erlebnisraum rund um den Wald. Passend zur Ausstellung „Mythos Wald“ laden der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen und RVR Ruhr Grün im Rahmen der Deutschen Waldtage zu einer interaktiven Waldrunde ein.

Der Wald ist Lebensraum, Klimaschützer, Rohstofflieferant und Erholungsort. Doch wie sieht der Wald der Zukunft aus? Welche Baumarten kommen mit Trockenheit, Hitze und Stürmen zurecht? Wie entsteht aus einem kleinen Setzling ein widerstandsfähiger Mischwald? Und warum spielt die nachhaltige Nutzung von Holz eine wichtige Rolle beim Klimaschutz?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben Förster, Forstwirte und Ranger an fünf Erlebnisstationen rund um den Gasometer. Dabei geht es nicht nur um Informationen. Die Besucher können entdecken, ausprobieren und mit den Menschen ins Gespräch kommen, die sich täglich um die Wälder kümmern.

Wie entsteht der Wald von morgen?

Ein Wald wächst über Generationen. Deshalb müssen bereits heute Entscheidungen getroffen werden, die erst in vielen Jahren ihre Wirkung entfalten. An der ersten Station zeigen Fachleute, wie Wälder geplant und entwickelt werden. Digitale Waldkarten, moderne Planungshilfen und Beispiele aus der Praxis machen deutlich, wie der Wald Schritt für Schritt widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels werden soll.

Vom Setzling zum Mischwald

Wie viel Arbeit in einem jungen Wald steckt, erleben die Besucher bei der Station zur Forstpraxis. Junge Bäume müssen gepflanzt, gepflegt und vor Wildverbiss oder anderen Gefahren geschützt werden. Erst dadurch kann sich ein gesunder und artenreicher Mischwald entwickeln.

Vorgestellt werden außerdem moderne Arbeitsverfahren und Berufe rund um den Wald. Für Kinder gibt es eigene Mitmachangebote und den Film „Klimaheld Wald“.

Holz als nachhaltiger Rohstoff

Vom Eisstiel bis zum Holzhaus: Holz begegnet uns überall im Alltag. Die Waldrunde zeigt den Weg vom Baum zum fertigen Produkt und erklärt, weshalb Holz Kohlenstoff speichern und energieintensive Materialien ersetzen kann. Voraussetzung dafür ist eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder, damit der nachwachsende Rohstoff auch künftigen Generationen zur Verfügung steht.

Lebensraum und Erholungsort

Der Wald ist Heimat für tausende Tier- und Pflanzenarten. Zugleich suchen dort Millionen Menschen Erholung, Ruhe und Bewegung. Ranger berichten aus ihrem Arbeitsalltag und erklären, wie Naturschutz, Freizeit und nachhaltige Nutzung miteinander verbunden werden können. Dabei erfahren die Besucher auch, was jeder Einzelne zum Schutz des Waldes beitragen kann.

Den Wald spielerisch entdecken

An der fünften Station steht das eigene Erleben im Mittelpunkt. Naturspiele, Forschungsaufgaben und weitere Mitmachaktionen richten sich an Kinder, Familien und Erwachsene. So wird deutlich, wie spannend Umweltbildung sein kann und warum eigene Naturerfahrungen eine wichtige Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Wald sind.

„Besucher erfahren nicht nur, warum der Wald für Klima, Artenvielfalt und den nachhaltigen Rohstoff Holz so wertvoll ist, sondern begegnen auch den Menschen, die ihn täglich pflegen, schützen und für kommende Generationen gestalten“, erklärt Tim Scherer, Leiter des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen.

Die Verbindung der Deutschen Waldtage mit der Ausstellung „Mythos Wald“ macht den Gasometer Oberhausen an diesem Wochenende zu einem besonderen Treffpunkt: drinnen beeindruckende Bilder und Inszenierungen, draußen praktische Einblicke, Begegnungen und Naturwissen zum Mitmachen.

Termin: 18. bis 20. September 2026

Ort: Gasometer Oberhausen

Angebot: Große Waldrunde mit fünf interaktiven Erlebnisstationenkt für alle, die den Wald nicht nur bestaunen, sondern verstehen und erleben möchten.

Die große Waldrunde: Fünf Stationen. Fünf Erlebnisse. Ein Wald.

Wie entsteht der Wald von morgen?

Waldmanagement – den Wald der Zukunft gestalten: Ein Wald wächst nicht von heute auf morgen, sondern über Generationen. Erfahren Sie, wie Försterinnen und Förster bereits heute planen, welche Baumarten auch künftig mit Trockenheit, Hitze und Stürmen zurechtkommen. Digitale Waldkarten, moderne Planungshilfen und anschauliche Praxisbeispiele zeigen, wie der Wald Schritt für Schritt fit für die Zukunft gemacht wird.

Wie wächst eigentlich ein neuer Wald?

Forstpraxis live – Arbeiten für den Wald von morgen: Vom kleinen Setzling bis zum klimastabilen Mischwald erleben Sie hautnah, wie neue Wälder entstehen. Erfahren Sie, warum junge Bäume gepflanzt, gepflegt und geschützt werden müssen und weshalb diese Arbeit die Grundlage für gesunde und artenreiche Wälder bildet. Entdecken Sie moderne Arbeitsverfahren, lernen Sie spannende Berufe rund um den Wald kennen und erfahren Sie, warum nachhaltige Waldbewirtschaftung die Voraussetzung dafür ist, dass der Wald seine vielfältigen Leistungen für Klima, Artenvielfalt und Erholung erfüllen kann und gleichzeitig den nachwachsenden Rohstoff Holz bereitstellt. Kinder können selbst aktiv werden und den Film „Klimaheld Wald“ erleben.

Warum ist Holz ein echter Klimaheld?

Wald kann mehr: Holz als nachhaltiger Rohstoff – vom Eisstiel bis zum Holzhaus. Holz begleitet uns durch den Alltag und ist aus unserem Leben kaum wegzudenken. Entdecken Sie den Weg vom Baum zum fertigen Produkt und erfahren Sie, warum Holz Kohlenstoff speichert, energieintensive Materialien ersetzen kann und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Gleichzeitig wird deutlich: Nur nachhaltig bewirtschaftete Wälder können den nachwachsenden Rohstoff Holz auch für kommende Generationen bereitstellen.

Wer kümmert sich um den Wald?

Wald bewahren – Verantwortung für den Lebensraum: Der Wald ist Heimat für tausende Tier- und Pflanzenarten und gleichzeitig Erholungsraum für Millionen Menschen. Rangerinnen und Ranger berichten aus ihrem Arbeitsalltag und zeigen, wie Naturschutz, Erholung und nachhaltige Nutzung miteinander in Einklang gebracht werden können und wie jeder Einzelne zum Schutz des Waldes beitragen kann.

Wie gut kennen Sie den Wald wirklich?

Wald erleben – entdecken und mitmachen: Den Wald kann man nicht nur erklären. Man muss ihn erleben. Deshalb lädt diese Station zum Mitmachen, Entdecken und Ausprobieren ein. Kinder, Familien und Erwachsene lernen die vielfältigen Umweltbildungsangebote der Landesforstverwaltung Nordrhein-Westfalen kennen und entdecken spielerisch die faszinierende Welt des Waldes. Ob Naturspiel, Mitmachaktion oder kleine Forschungsaufgabe – hier wird deutlich, wie spannend Umweltbildung sein kann und warum sie ein wichtiger Baustein für den Schutz unserer Wälder ist.

Tim Scherer, Leiter des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen: „Mit der Ausstellung ‚Mythos Wald‘ und unserer gemeinsamen Waldrunde schaffen wir ein außergewöhnliches Walderlebnis. Besucherinnen und Besucher erfahren nicht nur, warum der Wald für Klima, Artenvielfalt und den nachhaltigen Rohstoff Holz so wertvoll ist, sondern begegnen auch den Menschen, die ihn täglich pflegen, schützen und für kommende Generationen gestalten. Genau dieser persönliche Dialog ist das Herzstück der Deutschen Waldtage.“

Carsten Uhlenbrock, Betriebsleiter RVR Ruhr Grün: „Kommunale Wälder sind keine anonymen Flächen. Sie sind die Wälder der Bürgerinnen und Bürger. Sie liegen direkt vor unserer Haustür. Hier wird spazieren gegangen, gejoggt, Rad gefahren oder einfach die Ruhe gesucht. Hier erleben Kinder den Wald zum ersten Mal. Hier finden Familien Erholung und ältere Menschen einen Ort der Begegnung mit der Natur. Wir zeigen, wie vielfältig die Leistungen des Waldes sind und warum Schutz, nachhaltige Nutzung und Naturerleben untrennbar zusammengehören. Die Verbindung der Deutschen Waldtage mit der Ausstellung ‚Mythos Wald‘ macht den Gasometer zu einem einzigartigen Erlebnisort.“

Jeanette Schmitz, Geschäftsführerin der Gasometer Oberhausen GmbH: „Mit ‚Mythos Wald‘ möchten wir die Besucherinnen und Besucher für die Schönheit, Vielfalt und Bedeutung der Wälder unserer Erde begeistern. Die Ausstellung verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit emotionalen Erlebnissen und lädt dazu ein, den Wald mit neuen Augen zu betrachten.“