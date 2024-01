Den nächsten Sommer durchs Sauerland reisen: die schönsten Ziele

Im Südosten von Nordrhein-Westfalen bis hinein nach Hessen erstreckt sich das Sauerland. Die Mittelgebirgsregion begeistert mit ihren sanften Hügelketten, die auch für Gelegenheitswanderer viele Möglichkeiten für aktive Ausflüge in der Natur bieten. Interessante Städte und eine ganze Handvoll kleinerer und größerer Seen ergänzen die vielseitige Landschaft des Sauerlandes. Ob mit dem Auto und Übernachtungen in Pensionen und Hotels oder mit einem gemieteten Camper oder einem Wohnmobil für ein Maximum an Flexibilität im Urlaub: die folgenden Ziele und Aktivitäten sollte man sich im Sommerurlaub im Sauerland auf keinen Fall entgehen lassen:

Sommerlicher Spaß am Badesee

Im Sauerland sind es vor allem die Talsperren, die die durchaus beachtenswerte Seenlandschaft auszeichnen. Das bedeutet: hier wartet nicht nur Badespaß, sondern mit den Talsperrenanlagen und Staumauern auch sehenswerte Highlights. Im Hochsauerlandkreis und bereits auf hessischer Seite erstreckt sich zum Beispiel der Diemelstausee. Als beliebtes Naherholungsziel wartet hier das Badevergnügen in Strandbädern mit Sandstrand und wer möchte, kann einer Rundfahrt mit dem Ausflugsschiff die schönsten Ecken des Sees von der Wasserseite aus erkunden. Auch Tauchen, Segeln und Surfen macht richtig Spaß, während andere lieber von der Landseite auf Erkundungstour entlang der Uferwanderwege gehen. Mit dem Möhnesee liegt am Rande des Sauerlands nahe Soest einen weiteren Stausee mit Möglichkeiten zum Baden, Spazieren gehen, Stand-up-paddlen, Tauchen und vielem mehr. Oder wie wäre es mit dem Sorpesee bei Sundern oder dem Hennesee bei Meschede? Ein Tipp für alle, die mit dem Wohnmobil oder Camper unterwegs sind: herrliche Campingplatz mit Stellplätzen direkt am Ufer machen die Seen zu einem fantastischen Zwischenstopp auf der Rundreise durch das Sauerland.

Aktiv unterwegs auf Wanderungen und Radtouren

Das Schöne am Sauerland für naturverbundene Reisende ist, dass die Gipfel hier nicht gar zu hoch sind und entspannte Wandertouren auch für Anfänger, Gelegenheitswanderer und Familien gut zu bewältigen sind. Zu den schönsten Ideen für alle, die ein kleines Abenteuer erleben möchte, gehört die Schluchtenwanderung bei Winterberg. Der nur rund 5 km lange Rundweg führt durch das waldreiche Helletal, wobei unterwegs eine kleine Klamm mit abenteuerlichen Brücken über den gleichnamigen Fluss Helle auf Wanderer wartet. Keine hohen Berge, aber dafür eine weite Heidelandschaft überrascht Wanderer in Willingen. Besonders im Spätsommer ist die violett blühende Hochheide in Willingen ein außergewöhnlich schönes Wanderziel. Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, kann zum Beispiel eine Mehrtagestour auf der Lenneroute einplanen. Dieser 140 km lange Radweg entlang des Flusses Lenne und kreuzt dabei unter anderem Orte wie Winterberg, Schmallenberg und Finnentrop. Der Weg ist nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern lädt auch zu einer Beschäftigung mit der Industriegeschichte der Region ein.

Interessante Städte im Sauerland erkunden

Gemütliche Bummel durch hübsche Städtchen – danach muss man im Sauerland nicht lange suchen. Zu den größten Städten des Sauerlands zählt Arnsberg mit seinem romantischen Altstadtkern mit alten Fachwerkhäusern. Hier befindet sich auch das Sauerlandmuseum, das als regionalgeschichtlich ausgerichtetes Ausstellungshaus unter anderem einen interessanten Sammlungsschwerpunkt auf die Historie des Herzogtums Westfalen legt. Städtische Quirligkeit und pure Entspannung lässt sich im Sauerland perfekt in Brilon miteinander kombinieren. Als Luft- und Kneippkurort kann man sich hier zum einen natürlich auf das Kneippen, zum anderen aber auch auf geführte Gesundheitswanderungen oder Kräuterführungen des Kneippvereins freuen. Städteerkundungen, ausgedehnte Wandertouren und sportliche Radtouren oder doch lieber Entspannung pur am See? Langeweile kommt im Sommerurlaub im Sauerland mit seinen vielen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für jeden Geschmack auf jeden Fall nicht auf!