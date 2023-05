Den besonderen Blick festhalten

Augenblick Fotografie Chiara Metten

Mein Name ist Chiara Metten. Ich bin Fotografin und habe mein großes Hobby und meine absolute Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht – ein echter Traumberuf.

Bereits im zarten Alter von neun Jahren habe ich meine erste Digitalkamera zu Weihnachten bekommen. Seitdem hat mich das Fieber gepackt, das besondere Bild für immer festzuhalten, den individuellen Ausdruck einzufangen und außergewöhnliche Situationen gekonnt in Szene zu setzen.

Jahrelang habe ich als junges Mädchen alles fotografiert, was mir vor die Linse kam, meine Zwillingsschwestern, meine Familie, meine Freundinnen, die Natur zu allen Jahreszeiten, Urlaubsreisen, Abschlussfeiern …

Das hat mich so dermaßen inspiriert und gefangen genommen, dass immer der Wunsch in mir reifte, den Beruf als Fotografin zu erlernen. Ich absolvierte eine schulische Ausbildung mit Abitur, verfeinerte in der Zeit meine Techniken und perfektionierte meine Arbeiten. Ich bin spezialisiert auf Hochzeitsfotografie, Portrait- und Familienshootings, Babybauch- und Kinderfotografie sowie auf Mode- und Fashionshootings in ganz Deutschland.

Die Arbeit mit Menschen an unterschiedlichsten Orten, das Strahlen und Leuchten in den Augen während den Shootings und auch die Arbeit danach in Lightroom, Photoshop und InDesign sind genau die Symbiose, die mich glücklich machen und immer weiter inspirieren.

Neben meiner Arbeit als Fotografin arbeite ich zudem als Modell, erlebe somit die Facetten auch vor der Kamera, die ich dadurch perfekt in meinen Foto-Shootings umsetzen kann.