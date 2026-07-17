Dem lieben Publikum möge es gut gehen!

Der dritte „Von Nord nach West“-Aufzug setzt auf Poesie, Artistik und Comedy

Und es geht ja auch weiter. Am kommenden Montag, 20. Juli, zieht es die „Von Nord Nach West“-Straßentheater-Tour 2026 – im Stammgäste-Jargon kurz „Nord/West“ genannt – bereits zum dritten Mal auf die Bühnenfläche im Klosterhof Wedinghausen.

„Geht’s euch gut?“ – Mit dieser so simplen wie fürsorglichen Frage beginnt Ariane Öchsner ihre zirzensische Open-Air-Show „bare feast“ – und lädt das Publikum dazu ein, Teil davon zu werden. In minimalistischem Setting verwandeln sich Stimmen in Rhythmen, Atem in Musik und viele Menschen bilden einen gemeinsamen Klangkörper. Mittendrin entfalten sich Jonglage und Bodenakrobatik – leicht, kraftvoll und voller spielerischer Ideen. So entsteht ein Moment, in dem die Grenze zwischen Performance und Publikum verschwimmt. Für einen Augenblick wird der öffentliche Raum zum Fest: ein gemeinsamer Atem, ein kollektiver Puls. So geht’s wirklich gut. It’s a wonderful life!

Und dazu zwei Detektive, ohne klassische Spürnase, aber dafür mit einem ganzen Füllhorn an Talenten. Cia Express stolpern durch eine Welt aus Absurditäten: zwei Trenchcoats, ein Pfeil, ein Pferd, ein Tango an den Haaren hängend, Jonglage, mancherlei Missgeschick und eine menschliche Piñata sind wichtige Zutaten für dieses besondere visuell-poetische Erlebnis. Von der ersten bis zur letzten Minute ist das Publikum bei „Inkognito“ gebannter Teil des Geschehens. Comedy und Artistik in ihrer schönsten Form, zwischen Lachen und Staunen, für Groß und Klein.

Quelle: Luis Montero

Beginn ist wie immer um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, die auftretenden Künstler:innen freuen sich aber nach guter alter Straßentheater-Sitte über die Erlöse der freiwilligen Hutsammlung, die ausschließlich ihnen selbst zu gleichen Teilen zu Gute kommen. Für Erfrischungsgetränke sorgen wieder die DPSG Pfadfinder Neheim. Gespielt wird möglichst auch bei ungünstigem Wetter, soweit das Künstler:innen und Publikum gegenüber vertretbar ist. Und schon mal vormerken: eine letzte Gelegenheit für einen „Von Nord Nach West“-Besuch bietet sich – jedenfalls in diesem Jahr – nochmal am 27 Juli.

Hintergrundinformation:

Die „Von Nord Nach West“-Straßentheater-Tour versteht sich als Werkstattbühne für professionelle Straßentheater-Akteur:innen, solche am Anfang ihrer Karrieren, wie auch „alte Hasen und Häsinnen“. Jahr für Jahr machen sich wochenweise nacheinander insgesamt vier Shows mit jeweils zwei Ensembles bzw. Solo-Künstler:innen auf den Weg durch den Nordwesten der Republik. Seit nunmehr 14 Jahren ist die Tour im Sommer unterwegs und präsentiert sich aktuell in sieben teilnehmenden Städten. Vorgestellt werden ganz unterschiedliche Theaterproduktionen für den öffentlichen Raum, die sich noch in der Entwicklung befinden oder bereits erste (Test-)Aufführungen hinter sich haben. Denn Straßentheater entwickelt sich im Wesentlichen Schritt für Schritt vor Publikum – nicht selten braucht eine Produktion 10 bis 20 Auftritte, oder ein bis zwei Jahre, um sich vollständig zu entfalten. Die Tour ist daher gedacht zum Einspielen und Ausprobieren neuer Produktionen und Stücke vor Publikum. Sie schlägt, wenn man so will, die Brücke zwischen dem Probenraum und dem Markt der etablierten Straßentheater-Festivals. Wichtig zu wissen: Die Künstler:innen gehen bei „Nord/West“ ohne Gage und auf eigenes finanzielles Risiko auf Tour, allein das Hutgeld ist der Künstler:innen Lohn. Und wenn die Tour zu Ende ist, wird jede:r Teilnehmer:in ca. 1.000 Km zurückgelegt haben!