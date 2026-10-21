Dein Job geht tiefer.

Ausbildung und Karriere bei Spiekermann Bohrtechnik in Schmallenberg-Winkhausen: Wo andere nur Erde und Fels sehen, beginnt ein faszinierendes Arbeitsfeld zwischen Hightech, großen Maschinen und moderner Infrastruktur.

Was haben Erdwärme, Stromleitungen, Wasserrohre und die Energiewende miteinander zu tun? Vieles davon spielt sich unter der Erde ab. Genau dort ist die H. Spiekermann Bohrtechnik GmbH aus Schmallenberg-Winkhausen zu Hause.



Aus einem Unternehmen mit mehr als 80 Jahren Geschichte ist ein bundesweit gefragter Spezialist geworden. Rund 30 Mitarbeiter gehören heute zum Team. Gesucht werden Menschen, die Technik mögen, gerne praktisch arbeiten und Lust auf außergewöhnliche Aufgaben haben.



Ein Ausbildungsberuf und Handwerk, das kaum einer kennt: Brunnenbauer

Da denken viele zunächst an einen gemauerten Brunnen mit Eimer und Kurbel. Mit der Realität des Berufs hat das wenig zu tun. Bei Spiekermann geht es um moderne Bohrtechnik, Geologie, Maschinensteuerung und Präzision. Erdwärmesonden reichen bis zu 300 Meter tief in den Boden.



Und keine Baustelle ist wie die andere. „Man kann in den Boden nicht hineingucken“, sagt Sebastian Spiekermann. Pläne und Berechnungen sind wichtig, doch wenn Fels, andere Bodenverhältnisse oder unerwartete Hindernisse auftauchen, zählen Erfahrung und technisches Verständnis.



Genau darin liegt eine Stärke des Unternehmens: „Wir kommen, wenn es schwierig wird.“

Quelle: Spiekermann Quelle: Spiekermann

Die eigenen Fachkräfte ausbilden

Wer so spezialisiert arbeitet, braucht Mitarbeiter, die ihr Handwerk wirklich beherrschen. Deshalb setzt Spiekermann auf Ausbildung und die Entwicklung eigener Fachkräfte.



Der Ausbildungsberuf Brunnenbauer spielt dabei eine besondere Rolle. Einen jungen Mitarbeiter hat das Unternehmen bereits erfolgreich durch die Ausbildung begleitet – mit einem bemerkenswerten Ergebnis: Er wurde Landessieger Nordrhein-Westfalen und hat inzwischen die Meisterschule abgeschlossen.



Doch Spiekermann beschäftigt sich nicht nur mit Brunnenbohrungen, Horizontalbohrungen führen Leitungen unter Straßen, Bahnstrecken und anderen Hindernissen hindurch. Dazu kommen Stahlrohrvortrieb und weitere Spezialverfahren.



„Für diese Bereiche existiert derzeit noch keine klassische Ausbildung“, erklärt Christof Spiekermann. Mitarbeiter kommen deshalb auch aus dem Tiefbau, der Maschinenführung oder dem Metallhandwerk. Entscheidend sind technisches Interesse, Einsatzbereitschaft und die Lust, immer wieder dazuzulernen.



Arbeiten an der Infrastruktur von morgen

Wer bei Spiekermann arbeitet, bedient nicht einfach nur Maschinen. Die langjährige Erfahrung des Unternehmens fließt sogar in die Weiterentwicklung neuer Bohrgeräte ein. Anforderungen aus der täglichen Baustellenpraxis werden gemeinsam mit Maschinenherstellern in neue technische Lösungen umgesetzt. Gleichzeitig entstehen durch die Energiewende neue Aufgaben. Geothermie, Wind- und Solarparks sowie neue Stromtrassen benötigen Spezialisten, die Leitungen möglichst präzise und mit geringen Eingriffen in die Oberfläche verlegen können.



Auch die vorhandene Infrastruktur muss in den kommenden Jahren erneuert werden. Sebastian Spiekermann ist deshalb überzeugt: „Uns wird die Arbeit nicht ausgehen.“

Quelle: Spiekermann

Hier kann aus Ausbildung und Quereinstieg Karriere werden

Mindestens genauso wichtig wie moderne Maschinen ist bei Spiekermann die Erfahrung der Menschen, die sie bedienen. Viele Mitarbeiter sind seit 15 Jahren und länger im Unternehmen, manche bereits seit mehr als 30 Jahren.



„Die Menschen, die hier arbeiten, gehen auch hier in Rente“, sagt Christof Spiekermann. Das spricht für langfristige Perspektiven. Ausbildung, Berufserfahrung, Spezialisierung und Weiterbildung bis zum Meister eröffnen jungen Menschen unterschiedliche Möglichkeiten.



Und vielleicht ist genau das die besondere Chance: einen Beruf kennenzulernen, den kaum jemand auf dem Schirm hat – und Fähigkeiten zu erwerben, die in Zukunft dringend gebraucht werden.



Wer Technik mag, große Maschinen spannend findet, gerne im Team arbeitet und nicht jeden Tag dasselbe machen möchte, sollte deshalb ruhig einmal genauer hinschauen. Denn manchmal liegt eine richtig gute berufliche Zukunft dort, wo man sie zunächst gar nicht vermutet.