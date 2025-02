Deimann Hotelier des Jahres 2025

WOLL: Hotelier des Jahres 2025 – Wie fühlt es sich an, den Preis als Familie entgegenzunehmen?

Jochen Deimann: Es ist eine große Ehre und bestätigt unsere jahrzehntelange gemeinsame Arbeit über Generationen hinweg.

Andreas Deimann: Wir sind dankbar und stolz zugleich, diesen renommierten Preis zu erhalten und fühlen uns damit bestätigt sowie verpflichtet, unseren bisherigen Weg beständig weiter zu verfolgen. Unser Haus ist ja ein Mehrgenerationenprojekt und so tragen alle ihren Teil zum Gelingen des großen Ganzen bei.

Eva Deimann: Unsere Eltern haben mit Mut und Entschlossenheit etwas geschaffen, das mit dieser Auszeichnung eine besondere Würdigung erfährt. Der Preis ist für uns eine große Ehre – und zugleich ein Ansporn, weiterhin mit Leidenschaft und Engagement das Hotel Deimann in die Zukunft zu führen. Mein großer Dank geht also an meine Eltern für ihr großartiges Lebenswerk, an meine Geschwister und ihre Familien, an meine eigene Familie und an all unsere Mitarbeitenden.

Theo Deimann: Ich freue mich besonders, dass die Jury eine tagtäglich in der Hotelbranche tätige Familie ausgewählt hat, denn wir sind stolz darauf, gemeinsam das Hotel aufgebaut zu haben. Teamarbeit macht stark und erfolgreich. Der familiäre Zusammenhalt unserer Familie wird durch diesen Preis besonders gewürdigt.

WOLL: Was ist die Philosophie des Hotel Deimann? Eva Deimann: Die Philosophie des Hotel Deimann basiert auf drei zentralen Werten: Herzlichkeit, Qualität und Authentizität. Wir möchten unseren Gästen einen Ort bieten, an dem sie sich nicht nur erholen, sondern sich wirklich zuhause fühlen können – mit einer Atmosphäre, die von echter Gastfreundschaft und Liebe zum Detail geprägt ist.

Quelle: DeimancThomas-Fedra Froh und stolz präsentieren Jochen Deimann, Eva Deimann, Senior Theo Deimann und Andreas Deimann die Trophäe „Hotelier des Jahres“.

WOLL: Ihre Familie ist sehr präsent im Hotel. Wie nutzen Sie das für den Betrieb? Welchen Herausforderungen müssen Sie sich stellen?

Jochen Deimann: Wir sind immer greifbar für Gäste und Mitarbeitende, was Vertrauen und Bindung schafft.

Andreas Deimann: Genau, die Präsenz der Familie trägt dazu bei, dass Gäste und Mitarbeitende die familiäre Atmosphäre ständig spüren, die Entscheidungswege und hierarchische Strukturen kurzgehalten werden.

Eva Deimann: Die starke Präsenz unserer Familie im Hotel ist einer unserer größten Vorteile. Unsere Gäste schätzen es, dass sie bei uns nicht nur exzellenten Service erleben, sondern auch die Herzlichkeit und Verbindlichkeit einer Familie spüren. Gleichzeitig sorgt die enge Zusammenarbeit innerhalb der Familie dafür, dass wir schnelle Entscheidungen treffen und flexibel auf Veränderungen reagieren können.

Theo Deimann: Natürlich gibt es auch Herausforderungen. In einem Familienbetrieb ist es wichtig, klare Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Zudem bringen unterschiedliche Generationen oft unterschiedliche Perspektiven mit, was zu Diskussionen führen kann – aber genau darin liegt auch unsere Stärke. Die Mischung aus Erfahrung und frischen Ideen hilft uns, Tradition und Innovation erfolgreich zu verbinden und unser Haus kontinuierlich weiterzuentwickeln.

WOLL: Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Wie haben Sie die Aufgaben untereinander aufgeteilt?

Theo Deimann: Vorwiegend kümmere ich mich um die Immobilien, Bauvorhaben, Planungen, Instandhaltungen, Technik, Außenanlagen und Betriebsorganisationen. Im Wesentlichen beschränke ich mich allerdings auf Empfehlungen an meine Kinder. Betriebswirt Andreas ist Chef und weitestgehend mit dem gesamten administrativen Bereich und der Außenvertretung des Unternehmens beschäftigt. Koch und Restaurantfachmann Sohn Jochen verantwortet unser Sternerestaurant-Hofstube Deimann und ist für die gesamte Gästebetreuung zuständig. Und Betriebswirtin, Hotelmeisterin und Kosmetikfachfrau Tochter Eva ist für den Spa, die Ladenpassage und das gesamte Personalwesen zuständig.

Jochen Deimann: Und ein Teil der nächsten Generation steht mit Evas Sohn Max (21 Jahre alt) ebenfalls schon in den Startlöchern.

Eva Deimann: Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass mein Sohn Maximilian so entschlossen und zielstrebig seinen Weg geht. Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann und dem Abschluss als Hotelbetriebswirt absolviert er derzeit eine Ausbildung zum Koch. Ich bin dankbar, dass er die Vision hat, unser Familienunternehmen weiterzuführen, und freue mich darauf, ihn auf diesem Weg zu begleiten.

WOLL: In den letzten Jahren wurde viel investiert, umgebaut und erweitert. Welche Vision haben Sie für die nächsten Jahre?

Theo Deimann: Das stimmt, die coronabedingte Schließzeit haben wir dazu genutzt, den Ruhebereich „Seeterrassen“, den Hoteltrakt „Sorpehaus“ und das neue „Teichhäuschen“ zu errichten. Gleichzeitig haben wir unseren Park um 17.000 m² erweitert und dort einer Adventure Golfanlage, einen Tennisplatz, einen Spielplatz, Bepflanzungen und Wege mit Ruhebänken angelegt. All das wäre bei laufendem Hotelbetrieb nicht möglich gewesen. Die ungeplanten Investitionen haben über 10 Millionen Euro verschlungen.

Andreas Deimann: Für die Zukunft liegt uns weiterhin eine nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens am Herzen. Dazu gehört die konsequente Verfolgung unserer Werte genauso, wie die innovative Ausrüstung und Anpassung an aktuelle und zukünftige Herausforderungen, damit es auch für nachfolgende Generationen hier im Hause attraktiv sein wird die Familientradition fortzusetzen. Konkret bedeutet dies für die kommenden Jahre, unsere Dienstleistungsqualität und Arbeitgeberattraktivität weiter zu perfektionieren und unsere Urlaubsangebote kontinuierlich auszubauen.

Theo Deimann: Aktuell planen wir zusätzlichen Wohnraum für unser Team sowie die Fertigstellung unseres Bürotraktes. Auch unser Teichhaus mit Gästeappartement wird in wenigen Monaten bezugsfertig sein. Ebenso befinden sich die fortlaufende Modernisierung unserer Hotelzimmer und Hoteleinrichtungen in einem ständigen Prozess der Entwicklung. Für die Zukunft sind die Schaffung eines Zentrallagers, die Renovierung des Hotel Störmann, sowie der Ausbau von Restaurantkapazitäten und die Fertigstellung weiterer Zimmer und Suiten geplant.

WOLL: Sie wurden bereits häufig als Arbeitgeber ausgezeichnet. Was liegt Ihnen für Ihr Team besonders am Herzen und wie setzen Sie dies um?

Jochen Deimann: In Stichworten – Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten und ein gutes Arbeitsklima.

Eva Deimann: Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück unseres Hauses, und es ist uns besonders wichtig, dass sie sich bei uns genauso wohlfühlen wie unsere Gäste. Wertschätzung, Vertrauen und eine offene Kommunikation stehen bei uns an erster Stelle. Wir setzen das um, indem wir auf individuelle Bedürfnisse eingehen, flexible Arbeitszeitmodelle anbieten und Weiterbildungen fördern, damit sich jeder persönlich und beruflich weiterentwickeln kann. Zudem schaffen wir mit Benefits wie der Nutzung unseres Schwimmbads und der Saunalandschaft oder speziellen Mitarbeiterveranstaltungen ein Umfeld, das für Ausgleich und Wohlbefinden sorgt.

Ich bin überzeugt: Nur wenn unsere Mitarbeitenden gerne hier arbeiten und sich geschätzt fühlen, können wir gemeinsam das besondere Wohlfühlgefühl schaffen, das unser Hotel ausmacht. Diese Auszeichnungen sind für uns eine große Motivation, weiterhin in unser Team zu investieren.

WOLL: Was ist Ihr Lieblingsplatz im oder um das Hotel Deimann?

Andreas Deimann: Der neue Infinity-Pool in den Seeterrassen.

Eva Deimann: Mein absoluter Lieblingsplatz ist unsere Waldhütte – besonders am Abend, wenn die rote Sonne hinter den Hügeln untergeht und die Umgebung in ein warmes, goldenes Licht taucht.

Jochen Deimann: Die Terrasse mit Blick auf den Park ist für mich ein Ort der Entspannung. Auch der Weinkeller gehört zu meinen Lieblingsorten.

Theo Deimann: Im Hotel der Stammtisch und ums Hotel der Park mit Blick auf die Teiche und den sich anschließenden Wald, aber auch der Golfplatz.

Visionäre der Gastfreundschaft

Begeisterung im Sauerland: Theo, Andreas, Jochen und Eva Deimann aus dem gleichnamigen Hotel wurden von der Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung kurz ahgz und der dfv Mediengruppe mit dem renommierten Award „Hotelier des Jahres 2025“ ausgezeichnet. Im Rahmen der Preisverleihung am 18. Februar 2025 in der Rheingoldhalle in Mainz erhielten sie vor mehr als 1.000 geladenen Gästen den Branchenpreis für ihre unternehmerische Leistung und besonderen Verdienste in der Hotellerie. Zu den Kriterien für die Auswahl der Preisträger gehören erkennbarer Wille zur Kontinuität, Mut zum Risiko, Innovationsfreude und ein nachweislich nachhaltig wirtschaftlicher Erfolg. „Wir sind dankbar und stolz zugleich, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten und fühlen uns damit bestätigt sowie verpflichtet, unseren bisherigen Weg beständig weiter zu verfolgen. Es ist eine große Ehre und würdigt unsere gemeinsame Arbeit über Generationen hinweg,“ so Andreas Deimann. Der Award wird seit 1990 einmal jährlich vergeben; die Verleihung gilt als wichtigstes Branchenevent in der deutschen Hotellerie. Juryvorsitzender Rolf Westermann von der ahgz Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) erklärt: „Das Hotel Deimann ist das einzige Fünf-Sterne-Superior-Hotel im Sauerland und hat eine große Bedeutung weit über die Region hinaus. Der Familienbetrieb kann eine gelungene Weitergabe über vier Generationen vorweisen. Das Hotel Störmann im historischen Stadtkern von Schmallenberg ergänzt das Werk der Familie Deimann. Vorbildlich sind neben den regelmäßigen Investitionen vor allem das mehrfach ausgezeichnete Engagement für die Ausbildung der Mitarbeiter. Ein herausragendes Familienunternehmen mit Vorbildfunktion und großer Strahlkraft.“ Weitere Informationen finden sich unter www.deimann.de/hotelier-des-Jahres.

Die Geschichte des Hotel Deimann führt in das Jahr 1917 zurück, als der Lehrer Theodor Deimann aus Brilon ein heruntergewirtschaftetes Anwesen kaufte und mit viel Mut, Zuversicht und starkem Unternehmergeist den Grundstein für den Fremdenverkehr im Sauerland legte.

Der heutige Senior-Chef Theo Deimann trat 1962, mit damals 19 Jahren, in das Unternehmen ein und übernahm es eigenverantwortlich an seinem 28. Geburtstag. Zunächst verkaufte er hauptsächlich Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen an Tagesgäste. Ab Mitte der 1970er Jahre legte Theo Deimann die Landwirtschaft sowie den benachbarten Sägewerksbetrieb still und konzentrierte sich gemeinsam mit seiner Frau Sophie auf den Aufbau eines Hotels. Seit 2011 sind auch die Söhne Andreas und Jochen Mitgesellschafter des Unternehmens und 2023 wurde das familiengeführte Refugium zum ersten Fünf-Sterne-Superior-Haus des Sauerlandes gekürt. Zuletzt erweiterten im Jahr 2024 die Seeterrassen den Spa um großzügige Ruheräume, weitere Saunen und einen ganzjährig beheizten Outdoor Infinitypool nur für Erwachsene. Familien kommen hingegen im neuen Aktivpark mit Adventure Golfplatz auf ihre Kosten.

Über das Hotel Deimann

Vor der Kulisse des Hunau- und Rothaargebirges und angrenzend an das größte Skigebiet nördlich der Alpen, liegt das einzige Fünf-Sterne-Superior-Hotel des Sauerlandes. Bereits in vierter Generation bietet das familiengeführte Haus unaufdringlichen Luxus sowie Entspannung, Genuss und Aktivurlaub zu jeder Jahreszeit. Umgeben von einer großen Parkanlage, umfasst es 114 Zimmer und Suiten, drei Restaurants – darunter das mit einem Michelin Stern ausgezeichnete Gourmetrestaurant Hofstube Deimann – eine Bibliothek und einen über 5.000 Quadratmeter großen Spa mit Adults-Only-Bereich und ganzjährig beheiztem Outdoor Infinity Pool. Tägliche Fitness- und Entspannungsprogramme, Wanderungen mit der Hoteliersfamilie, eine eigene Waldhütte sowie ein Aktivpark mit Neun-Loch-Adventure-Golfanlage, Kinderspielplatz und eigener Boule- und Eisstockbahn runden das Angebot ab. Nur 800 Meter entfernt liegt das Golf-Café-Restaurant mit 27-Loch-Meisterschaftsplatz. Dieses und der Schwesterbetrieb Hotel Störmann, im Stadtkern von Schmallenberg, eignen sich ideal für Festivitäten.