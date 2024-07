Deftig und bodenständig: So köstlich ist die sauerländische Küche

Im Sauerland machen die Touristen nicht nur Halt, um eine schöne Auszeit zu genießen. Sie schätzen ebenso die gutbürgerliche Küche, die abwechslungsreich und ausgesprochen köstlich ist. Für die Gerichte spielen neben Kartoffeln ebenso andere Gemüsesorten wie Kraut und Rüben, aber auch Fleisch eine essenzielle Rolle. Dementsprechend hat die sauerländische Küche für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Die Vielfalt der Speisen im Sauerland: Diese Gerichte kommen gern auf den Tisch

Urlauber, die bereits im Sauerland speisen durften, werden sich an die abwechslungsreichen Gerichte, aber auch an die interessanten Geschmacksexplosionen erinnern. Neben Herzhaftem und Deftigem ist die sauerländische Küche schließlich für ihre süßen Nachspeisen bekannt. Jede Zutat ist mit Sorgfalt ausgewählt und wird traditionell zubereitet. Dazu kommt natürlich bestes Kochgeschirr wie hochwertige Pfannen sowie Töpfe zum Einsatz, um die Gerichte bestmöglich in die Tat umzusetzen.

Reibekuchen

Das Sauerland ist für seine herzhaften Fleischgerichte und seine Reibekuchen bekannt. Die rund ausgebackenen Bratlinge, die auch als Kartoffelpuffer bekannt sind, bestehen aus Kartoffeln und Zwiebeln. Mit einem Ei und besonderen Gewürzen wie Muskat, Majoran und einer Knoblauchzehe abgeschmeckt, ist es wichtig, die Reibekuchen in ausreichend Fett von beiden Seiten gut auszubacken. Ebenso sind Kartoffeln sowie Zwiebeln fein zu raspeln, damit die Masse zeitnah durchgaren und die Gewürze bestmöglich aufnehmen kann. Zu Reibekuchen passt hervorragend Apfelmus, ein knackiger Salat oder eine großzügige Scheibe Blut- oder Leberwurst. Wer es frischer mag, fügt den Reibekuchen einen großen Klecks Sour Cream und eine Scheibe Räucherlachs hinzu. Reibekuchen sind herrlich variabel und schmecken eigentlich immer gut.

Schlodderkappes

An kalten Tagen ist ein deftiger Eintopf genau richtig, um Leib und Seele zusammenzuhalten. Alternativ kann auch Schlodderkappes, ein Eintopf bestehend aus Kohl und Rüben, für Abwechslung sorgen. Neben einem Weißkohlkopf und Kartoffeln sind im Eintopf Zwiebeln, Sellerie, Gemüsebrühe und Bauchspeck enthalten. Damit Schlodderkappes besonders gut mundet, spielen auch bei diesem Gericht wieder die Gewürze eine wichtige Rolle. Salz und Pfeffer sowie etwa Majoran runden den Eintopf ab, der von Kümmel begleitet wird. Zum Abschluss kommt ein wenig Petersilie in den Kochtopf. Genau diese Mischung macht die deftige Hauptspeise so beliebt, die von kleinen und großen Genießern gern verzehrt wird.

Ragout vom Reh

Etwas herzhafter wird es mit einem gut geschmorten Rehragout. In den Wäldern des Sauerlandes lebt viel Wild, das sich für diverse Hauptgerichte eignet. Ein für das Sauerland typisches Mahl ist das Rehragout. Neben einer Rehschulter sind Zwiebeln, Möhren, Sellerie, Lauch und Knoblauch wichtig, die in einem Bräter mit Rotwein, etwas Brühe und Butter gegart werden. Ebenso dürfen Thymian, eine Nelke, ein paar Pimentkörner, einige Wacholderbeeren und zwei Lorbeerblätter nicht fehlen. Diese Gewürze unterstreichen den Geschmack des Wildfleisches und tragen zu einer köstlichen Speise bei. Ist das Fleisch gar, lässt es sich fast von selbst vom Knochen lösen und in mundgerechte Stücke zerteilen, die wieder in die Sauce kommen. Mit ein wenig Sahne abgerundet, entsteht ein Ragout, das perfekt mit Kartoffeln oder wahlweise Pasta nebst einem Esslöffel Preiselbeeren serviert wird.

Als Nachspeisen sind Quarkspeisen, Kuchen und Torten gern gesehen. Somit hat das Sauerland nicht nur schmackhafte Vor- und Hauptspeisen, sondern auch jede Menge kulinarische Desserts zu bieten, die jeder nach Herzenslust nachkochen und genießen kann.