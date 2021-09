Definitiv „eine Reise wert“

Dokumentarfilm zweier Schüler aus Lennestadt über Besteigung der Zugspitze feiert Premiere

Paul Wesselow und Leon Minnuto sind jung und begeisterte Filmemacher. Einen Film fürs Kino zu drehen war dabei nicht ihr Ziel. Aber wie heißt es so schön: Unverhofft kommt oft! Am 29. Oktober wird ihr Dokumentarfilm „Eine Reise wert“ um 18 Uhr im Lichtspielhaus Lennestadt erstmals einem größeren Publikum gezeigt.

Angefangen hat alles damit, dass Paul Wesselow ein Schulprojekt im Rahmen einer zusätzlichen Lernleistung für das Abitur plante. Da er schon öfter mit Leon Minnuto Filme gedreht und geschnitten hatte, war für ihn schnell klar, dass Leon bei dem Dreh mitmachen soll. Nach einem Anruf war alles abgemacht und das Filmabenteuer begann.

Paul, 17 Jahre alt, besucht das Städtische Gymnasium in Lennestadt und will nach dem Abitur „Film und Sound“ studieren. Neben Fotografie und Film steht in seiner Freizeit Wandern ganz vorne auf der Liste. Auch der 19-jährige Leon lernt und arbeitet für sein Abitur, mit dem Schwerpunkt Gesundheit, am Berufskolleg AHS in Siegen. Danach würde er gerne Medizin oder Lehramt studieren. Ein wenig Erfahrung mit Schauspiel, Moderation und auch Modeln hat Leon schon und außerdem geht er ebenfalls gerne wandern.

Der Dokumentarfilm entstand ganz ohne Drehbuch. Die jungen Sauerländer ließen ihre Heimat hinter sich und machten sich auf den Weg. Das Ziel? Den höchsten Berg Deutschlands, die Zugspitze besteigen. „Wir waren ziemlich aufgeregt“, berichtet Paul. „Für uns beide war es der erste Urlaub alleine.“ „Gleichzeitig haben wir uns aber auch darüber gefreut, dem Corona-Trott zumindest für kurze Zeit entfliehen zu können“, ergänzt Leon. Nach einer turbulenten Hinfahrt vom Sauerland nach Garmisch-Partenkirchen, startete der Dreh am Eibsee, auf der Zugspitze und vor allem in der Partnachklamm. Und was ist die Botschaft des Films? Was wollt Ihr damit zeigen? „Die Botschaft des Films ist, dass man im Leben die Freiheit genießen muss. Ebenso kann man die Ziele auch erreichen, wenn mal etwas schiefläuft.“ Paul ergänzt: „Zudem möchten wir die Menschen, in diesen schwierigen Zeiten mit auf die Reise nehmen.“

Als Wochen später dann vom Lichtspielhaus Lennestadt die Zusage für eine richtige Kinovorführung kam, war die Freude riesengroß. „Kino war zwar nicht unser Ziel“, erklärt Paul, „doch Ende Oktober ist es soweit.“ Der Dokumentarfilm „Eine Reise wert“ feiert Premiere. Die Tickets für den ersten Saal sind bereits ausverkauft. Auch für den zweiten Saal sind schon über die Hälfte der Tickets vergriffen. Das Kino, und auch das Medienwerk Lennestadt, bei dem Paul nebenbei arbeitet, haben die beiden Nachwuchsfilmemacher großzügig unterstützt, wofür sie sehr dankbar sind. Auf die Frage, ob weitere Filmprojekte geplant sind und die Lennestädter Filmemacher auch in Zukunft zusammenarbeiten wollen, antwortet Leon: „Aktuell liegt unser Fokus auf dem Bestehen des Abiturs. Unsere Zusammenarbeit in Sachen Video und Film bleibt bestehen.“

Premiere von „Eine Reise wert“ am 29. Oktober im Lichtspielhaus Lennestadt

Dauer: 45 Minuten

Mehr Informationen sowie noch wenige Tickets erhältlich unter: www.einereisewert.com