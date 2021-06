Das WOLL-Magazin liest man in ganz Deutschland

Wer in diesen Tagen auf Geschäftsreise ist oder per Bahn oder Flugzeug seinen Urlaub antritt, wird womöglich beim Schlendern durch die Bahnhofs- oder Flughafenbuchhandlung erstaunt im Zeitschriftenregal das aktuelle WOLL-Magazin entdecken. Seit nunmehr einem Jahr liegt das jeweils aktuelle WOLL-Magazin für die Region Schmallenberg/Eslohe, versehen mit einem EXTRA-SAUERLAND-Umschlag, in den Zeitschriftenregalen der großen Bahnhöfe und zahlreichen Flughäfen neben den bekannten Inseln und traditionellen Reiseregionen im Süden unseres Landes. „Wir sind hiermit dem Wunsch vieler Sauerlandfreunde und Exil-Sauerländer in ganz Deutschland entgegengekommen, die schon lange auf Lesestoff aus dem Land der tausend Berge warten“, sagt WOLL-Herausgeber Hermann-J. Hoffe. Bis zu 1.800 Exemplare des WOLL-Magazins für Schmallenberg/Eslohe und Umgebung werden so zeitnah zum jeweiligen Erscheinungstermin in rund vierhundert Verkaufsstellen angeboten.

Vierhundert Verkaufsstellen

Mit einem Heftpreis von 3,80 Euro rangiert das WOLL-Magazin, das in der Regel einen Umfang von 168 Seiten hat, am unteren Ende der Preisskala. Andere Regionalmagazine kosten deutlich mehr. Die Preise liegen zwischen 5,00 und 10,00 Euro. „Wir haben den Copypreis für das WOLL-Magazin nach fast neun Jahren erstmalig von 3,00 Euro auf 3,80 Euro erhöht“, betont der WOLL-Herausgeber. Das WOLL-Magazin finanziert sich vorrangig durch die Anzeigen und Advertorials der Geschäftskunden. Der werbliche Anteil im Magazin übersteigt dabei aber niemals die Grenze von einem Drittel. Hermann-J. Hoffe: „Von Beginn an haben wir festgelegt: 1/3 Texte, 1/3 Fotos und 1/3 Anzeigen. Wir achten darauf, dass wir das auch einhalten.“ Dafür bekommen die Leser einen interessanten und spannenden Lesestoff und fantastische Fotos aus und über das Sauerland. Die überaus positive Resonanz der Leserinnen und Leser bestätigt die Strategie der WOLL-Magazin-Macher aus Kückelheim bei Schmallenberg.

WOLL-Magazin Schmallenberg/Eslohe mit SAUERLAND-Cover

10 Jahre WOLL-Magazin

Seit nunmehr fast 10 Jahren erscheint das WOLL-Magazin viermal im Jahr pünktlich zum Beginn der jeweiligen Jahreszeit. Im September kann das erste Dekaden-Jubiläum gefeiert werden. Was als Versuchsballon im Herbst 2011 gestartet wurde, hat sich im Lauf der Jahre zum begehrten Heimatmagazin für die Sauerländer Lebensart entwickelt. Insgesamt sechs verschiedene Regionalausgaben mit einer Gesamtauflage von 49.000 Exemplaren und rund 300.000 Leserkontakten erreichen die Menschen im Sauerland und die Sauerlandfreunde und -fans in der ganzen Republik.

Sechs WOLL-Regionen

Das erste WOLL-Magazin erschien im September/Oktober 2011 für die Region Schmallenberg/Eslohe. Schon einige Zeit später kam die Ausgabe Arnsberg/Sundern und danach die beiden Regionen Kirchhundem/Lennestadt/Finnentrop und Attendorn/Olpe/Drolshagen/Wenden im Kreis Olpe dazu. Heute erscheint die Ausgabe Arnsberg/Sundern auch für die Gemeinde Ense im Kreis Soest und die beiden Ausgaben für den Kreis Olpe erscheinen als eine Gesamtausgabe. Dazu gekommen sind über die Jahre die Ausgabe Brilon/Marsberg/Willingen/Diemelsee und Warstein/Rüthen/Möhnesee. Auch im Bereich des Märkischen Kreises sind schon einige Sonderausgaben erschienen. Überhaupt sind WOLL-Extraausgaben, zum Beispiel zu sportlichen Themen, zur Eröffnung der A 46 oder zu einem großen Firmenjubiläum exzellente Botschafter und Imageträger. Mit dem im April/Mai dieses Jahres aufgelegten WOLL-Ausbildungsmagazin, einem Elternratgeber, wurden in den Kreisen Soest, Hochsauerlandkreis und Kreis Olpe alle Haushalte mit Kindern zwischen 13 und 18 Jahren erreicht. Hierbei ging es vor alle darum, die Eltern der Kinder anzusprechen und über die Ausbildungsmöglichkeiten und -chancen in der heimischen Wirtschaft zu informieren. WOLL Herausgeber Hermann-J. Hoffe: „Wir sind das Magazin für die Sauerländer Lebensart und packen getreu unserem Motto „Worte, Orte, Land und Leute“, die Themen an, die Sauerländerinnen und Sauerländer und die Gäste und Besucher unserer schönen und wirtschaftsstarken Region interessieren.