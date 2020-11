“Das wächst ja tatsächlich auch ohne Kunstdünger!“

Biohof Herntrop bei Grafschaft setzt auf biologisch-dynamische Landwirtschaft

Honig, Kartoffeln, Fleisch und Getreide sind die heimischen Produkte vom Hof Herntrop. Glaubt man ihren Kunden, dann hat Familie Müller das beste Obst und Gemüse in ganz Schmallenberg. Mittlerweile lebt bereits die dritte Generation der Familie Müller auf dem Hof. Bernhard Müller hat den landwirtschaftlichen Betrieb vor 40 Jahren von Grafschaft nach Herntrop umgesiedelt. Der auf dem Hof befindliche Bioladen bietet bereits seit Mitte der 1980er Jahr heimische Produkte in bester, natürlicher Qualität an. Seit dieser Zeit ist er eine Anlaufstelle für alle, die die Grenzen der konventionellen Lebensmittel entdecken und sich den ökologisch angebauten Lebensmitteln zuwenden.

Facettenreicher Betrieb

Die 20 Hektar bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche setzen sich aus Weideland und Ackerflächen zusammen. Auf dem Hof grasen vier Pferde, mit denen gerne Kutsche gefahren wird, Kühe, Rinder und Kälber im Familienverband, bewacht von Kater Mau, der sich seinen Platz auf dem Hof selbst ausgesucht hat. Überall umhersummende Bienen verstärken das Gefühl, mitten in einem Naturparadies zu sein. Im Angebot des Bioladens stehen die Produkte aus hofeigener Produktion im Vordergrund, dazu kommt eine große Auswahl an Käsesorten, Demeter-Brot, frischem Obst und Gemüse und Bio-Lebensmitteln einiger ausgewählter Produzenten.

Biologisch-dynamische Landwirtschaft

Hofinhaber Bernhard Müller orientiert sich bei der Produktion an der biologisch-dynamischen Landwirtschaft nach Rudolf Steiner, der diesen Denkansatz 1924 vorgestellt hat. Von Anfang an gehörte er dem ökologischen Anbauverband Demeter an. Die Besonderheit an dieser Art der Landwirtschaft ist die Verwendung biodynamischer Präparate. „Beispielsweise sorgen die Präparate dafür, dass die Pflanze durch ihre Nahrung mehr Licht aufnehmen kann“, erklärt Bernhard Müller. Dieser Ansatz wurde von vielen zuerst belächelt. Doch Hof Herntrop hat den Impuls gegeben und nun ist hier das ganze Tal biologisch. „Das wächst ja tatsächlich auch ohne Kunstdünger, meinten die dann“, sagt der überzeugte Bio-Landwirt. Diesmal ist er es, der lächelt.

Bernhard Müller erklärt WOLL-Volontärin Carla Wengeler die fünfgliedrige Fruchtfolge

An das Sauerland angepasst

Die Ackerflächen des Hofes Herntrop werden in einer fünfgliedrigen Fruchtfolge bewirtschaftet, die genau an den Standort Sauerland angepasst ist: Kleegras, Weizen, Kartoffeln, Dinkel und Roggen. Die Mittelgebirgslage lässt nicht jede Frucht zu, Möhren beispielsweise würden aufgrund des Bodens nicht in gerader Form wachsen und sich teilen. Ein biologischer Boden hat eine höhere Speicherqualität. An vielen Stellen wachsen natürliche Kräuter, was viel über den guten Zustand des Bodens aussagt. Diese Kräuter wiederum sind ein guter Nährboden für Insekten, zum Beispiel Bienen.

Kunden genießen die familiäre Atmosphäre

Das Einzugsgebiet für den Bioladen auf dem Hof Herntrop ist groß. Nicht nur aus Schmallenberg kommen die Kunden, auch aus Siegen, Lennestadt, Niedersfeld und Eslohe besuchen viele den Bioladen. Auf dem Hof bekommt man nebenbei direkt mit, wenn ein neues Kälbchen zur Welt gekommen ist oder wenn die Kartoffelernte begonnen hat. Das ist schon etwas Besonderes. „Es ist einfach ein tolles Miteinander“, berichtet Christine Müller. Familien, Urlauber und Stammgäste sind gerne hier und finden qualitativ hochwertige Ware, der jeweiligen Jahreszeit angepasst, vor. Dazu gehört in der heißen Grillsaison eine leckere Wurst aus 100 Prozent Rindfleisch. „Eine Kundin erzählt mir immer, dass sie sich freut, wenn sie ihr Steak noch auf der Wiese herumrennen sieht“, schmunzelt die Betreiberin des Hofladens, Christine, die Tochter von Bernhard Müller.

Öffnungszeiten: Dienstags und freitags, 10–12:30 Uhr und 14:00-19:00 Uhr

Hof Herntrop – der Bioladen

Herntrop 1

57392 Schmallenberg-Grafschaft

Telefon: 02972 2434

bioladen@hofherntrop.de