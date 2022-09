Das sind die Favoriten für die kommende CL-Saison

Mit der ersten Runde des DFB-Pokals wurde auch hierzulande die Fußball Saison 2022/23 eröffnet. Auch in der Bundesliga rollt der Ball wieder. Das freut natürlich auch die Fans aus dem Sauerland, die es traditionell mit den großen Clubs des Ruhrgebiets halten. Immerhin gehören der Borussia Dortmund und der FC Schalke laut Transfermarkt zu den populärsten Vereinen in unserer Region. Der BVB geht auch dieses Jahr wieder in der Champions League an den Start. Zu den Favoriten auf den Henkelpott gehören allerdings andere Vereine – unter anderem auch der Erzrivale aus dem Süden der Republik. Wir stellen die CL-Favoriten vor dem Auftakt in die Königsklasse genauer vor.

City geht in die nächste Runde

Seitdem Pep Guardiola das Sagen bei Manchester City hat, schwebt der Gewinn der Champions League über allem. Auch wenn der Spanier die Skyblues zu einem absoluten Spitzenteam geformt und sämtliche nationale Titel auf der Insel gewonnen hat, ist die Königsklasse weiterhin das große Ziel. Dafür wurden auch in diesem Sommer wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Königstransfer ist ganz klar die Verpflichtung von Erling Haaland. Der Norweger geht mit einer ziemlich guten HAPPYBET-Quote für den nächsten Torschützenkönig der Champions League in die Saison. Immerhin hat er schon mit Salzburg und dem BVB bewiesen, dass ihm die Königsklasse besonders gut liegt.

Klopp wagt den nächsten Anlauf

Auch Jürgen Klopp hat den FC Liverpool zu einem echten Spitzenclub geformt. Seitdem der ehemalige BVB-Trainer bei den Reds an der Seitenlinie steht, haben sie alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Höhepunkte waren sicher der Gewinn der Champions League 2019 und die emotionale Meisterschaft 2020. Doch die Reds sind noch lange nicht satt und wollen auch in dieser Saison wieder alle Titel ins Visier nehmen. Ähnlich wie Hauptkonkurrent Manchester City hat sich auch Liverpool mit einem hochkarätigen Stümer verstärkt. Darwin Nunez kommt von Benfica Lissabon und soll den abgewanderten Sadio Mané ersetzen. Schwächer dürfte die Mannschaft auf jeden Fall nicht geworden sein.

Paris Saint-Germain

In Paris lautet die Marschrichtung ähnlich, wie in Manchester – die Champions League ist alles, was zählt. In der heimischen Ligue 1 dominiert das Starensemble aus der Hauptstadt nach Belieben. Doch die zig Millionen Euro, die in den Kader investiert wurden, sollen endlich den Henkelpott nach Paris bringen. Nachdem PSG das Tauziehen um die Vertragsverlängerung von Superstar Kylian Mbappé gewonnen hat, soll nun ein neuer Angriff auf Europas Krone gewagt werden. Mit einer Offensive um Neymar, Messi und Mbappé gehört PSG 2022/23 natürlich wieder zum Favoritenkreis auf den Gewinn der Champions League.

Wie sieht es bei den Bayern aus?

Nach dem enttäuschenden Ausscheiden im Viertelfinale in der vergangenen Saison haben die Bayern auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen und den Kader entscheidend verbessert. Auch wenn mit Robert Lewandowski einer der erfolgreichsten Stürmer der Vereinsgeschichte den Club verlassen hat, sieht sich der Rekordmeister für die kommende Saison gewappnet. Mit Sadio Mané und Matthis de Ligt haben die Bayern hochkarätige Transfers getätigt. Und auch die beiden Ajax-Verpflichtungen Gravenberch und Mazraoui könnten sich als echte Transfercoups herausstellen. Fest steht, dass mit diesen Bayern zu rechnen ist.

Quelle: Foto von Alex Motoc auf Unsplash

Seit 6. September läuft endlich die Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23. Wer holt den Henkelpott?