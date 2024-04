Das sind die deutschen Radsport-Hoffnungen 2024

Der Radsport boomt in Deutschland! Das gilt nicht nur für das Sauerland, wo das Sauerland Radsport-Team starke Ergebnisse in der Bundesliga einfährt, sondern auch für alle anderen Regionen. Vor allem jetzt, da es langsam wieder wärmer wird, steigen immer mehr Menschen aufs Rad. Radsport wird dabei nicht nur als Freizeitbeschäftigung ausgeübt, sondern zieht auch im professionellen Rahmen die Menschen in seinen Bann. Das gilt natürlich vor allem für die Tour de France im Sommer. Einen deutschen Anwärter auf das gelbe Trikot gibt es zwar aktuell nicht, doch dafür gehen auch 2024 wieder jede Menge deutsche Radprofis auf der UCI World Tour ins Rennen. Wir stellen die aussichtsreichsten Kandidaten für ein paar Etappensiege genauer vor.

Lennard Kämna – Bora-hansgrohe

Lennard Kämna ist aktuell einer der besten deutschen Radprofis – und einer der wenigen aktiven deutschen Etappensieger bei der Tour de France. Zwar hat es im vergangenen Jahr nicht zum Sieg bei einem Teilstück der Grand Tour gereicht, trotzdem kann der Bora-Profi mit der abgelaufenen Saison zufrieden sein. Bei seinem Debüt als Klassement-Fahrer beim Giro hat er einen beachtlichen 9. Platz herausgefahren. Außerdem konnte er ein Teilstück der Vuelta a Espana gewinnen. Damit hat er jeder Grand Tour mindestens eine Etappe gewonnen. Wir legen uns fest und sagen, dass er 2024 mindestens eine weitere Etappe bei einer der drei Grand Touren gewinnt!

Quelle: Foto von Angel Santos auf Unsplash

Nils Politt – Team UAE

Nils Politt ist zur neuen Saison nach drei Jahren bei Bora-hansgrohe zum UAE Team Emirates gewechselt. Hier trifft er unter anderem auf Superstar Tadej Pogacar, der bei den Quoten der Sportwetten Anbieter dieses Jahr der absolute Topfavorit auf den Sieg beim Giro d’Italia ist. Bei den Grand Tours dürfte sich Politt in erster Linie wieder in der Helferrolle wiederfinden. Allerdings soll der Kölner bei den Eintagesrennen und Frühjahrsklassikern auf Sieg fahren! Als amtierender deutscher Meister im Einzelzeitfahren und 2012er Sieger der Deutschland Tour sollte man Politt 2024 auf jeden Fall auf der Rechnung haben.

Georg Zimmermann – Intermarché

Bei der Tour de France 2023 avancierte Georg Zimmermann zu dem deutschen Publikumsliebling. Auch wenn ihm ein Etappensieg verwehrt blieb, kämpfte der Augsburger drei Wochen lang. Dank seiner offensiven Fahrweise war er fast jeden Tag an einer Ausreißergruppe beteiligt. Auf der 10. Etappe unterlag er Pello Bilbao nur ganz knapp und landete auf Platz 2. Dafür sicherte er sich beim Critérium du Dauphiné seinen ersten Etappensieg auf der UCI World Tour. Wenn Zimmermann seine Form aus dem Vorjahr bestätigen kann, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er 2024 seine erste Etappe auf einer Grand Tour gewinnt. Und auch für die Bergwertung könnte der kletterfeste Zimmermann in Zukunft ein Kandidat sein.

Emmanuel Buchmann – Bora-hansgrohe

Wenn es um kletterfeste Fahrer aus Deutschland geht, darf Emanuel Buchmann nicht vergessen werden. Zwar konnte er bei der Tour de France bislang nicht an seinen sensationellen 4. Platz in der Gesamtwertung aus dem Jahr 2019 anknüpfen, trotzdem hat der Bora-Profi in der letzten Saison eine starke Form bewiesen und unter anderem die deutsche Meisterschaft gewonnen. Bei den kommenden Grand Tours dürfte er wieder als Edelhelfer für die jeweiligen Kapitäne eingesetzt werden. Vor allem beim Projekt „Gelbes Trikot“ kommt es auf die Mannschaftsstärke des Teams an.

Phil Bauhaus – Bahrain-Victorious

Mit zwei zweiten Plätzen hat Phil Bauhaus bei der letztjährigen Tour de France bewiesen, dass er zu den weltbesten Sprintern gehört. Für einen Sieg bei der Tour hat es zwar noch nicht gereicht, doch vielleicht ist es ja dieses Jahr so weit. Beim Tirreno-Adriatico hat er seine starke Form bereits bestätigt und die 3. Etappe gewonnen. Dabei wurde er wieder von seinem Top-Anfahrer Nikias Arndt in Position gebracht. Bei der einwöchigen Rundfahrt in Italien war der Bocholter bereits 2022 einmal erfolgreich. 2024 soll es endlich auch mit einem Etappensieg bei einer Grand Tour klappen.

Der Radsport in Deutschland boomt

Nicht nur die deutschen Spitzenfahrer belegen, dass Radsport in Deutschland boomt. So haben sich 2024 mehr deutsche Fahrer und Teams bei der UCI registriert als noch in den Jahren zuvor. Insgesamt 15 deutsche Teams haben eine UCI-Lizenz für die World-, Pro- oder Continental Touren bekommen. Mit dabei ist unter anderem auch das Rembe Sauerland Team. Gerade diese kleineren sind wichtig für die Nachwuchsförderung im deutschen Radsport.