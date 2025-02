Das Sauerland weckt großes Interesse am dänischen Reise-Markt

Vertreterinnen der Winterberg Touristik und des Sauerland Tourismus präsentieren erneut erfolgreich die heimische Tourismus-Region in Kopenhagen

Das Sauerland und insbesondere die Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg reizt immer mehr Dänen! So lautet das Fazit nach dem zweiten Presse-Workshop, zu dem die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) Ende Januar erneut nach Kopenhagen eingeladen hatte. Mit dabei wieder Vertreterinnen und Vertreter des Sauerland Tourismus und der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg, die mit ihren Präsentationen über die heimische Ferien-Destination bei den über 40 Journalistinnen und Journalisten nach der Premiere 2024 erneut auf reges Interesse stießen.

Bereits seit vier Jahren wirbt die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH um Gäste aus dem skandinavischen Land und baut das Marketing über konkrete Maßnahmen und solche Medien-Workshops gezielt sowie kontinuierlich aus. Mit Erfolg. Dies belegt zumindest die Tendenz steigender Gästeankünfte aus Dänemark in der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg seit einigen Jahren. Waren es 2022 insgesamt 15.146 Übernachtungen von dänischen Gästen in Winterberg, stieg die Zahl ein Jahr später auf 18.380 Übernachtungen. Auch 2024 hat sich dieser Trend fortgesetzt. Grund genug, dieses zarte Pflänzchen weiter zu pflegen und Winterberg über das Winterangebot hinaus auch mit den attraktiven Sommer-Aktivitäten als Ganzjahresziel zu etablieren.

Erfolgreiche Präsentation der heimischen Tourismus-Destination und ihrer Angebote

Und dies haben Susanne Kleinsorge von der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH sowie Julia Göddecke vom Sauerland Tourismus erneut in Kopenhagen getan. Das Duo präsentierte die heimische Tourismus-Destination und -Region bei einem Presse-Workshop in Kopenhagen. Insgesamt 45 Journalisten nutzten die Gelegenheit, die Tourismus-Hochburgen näher kennen zu lernen. „Nach einer kurzen Vorstellung der Destinationen haben wir die Möglichkeit sowie die zahlreichen Nachfragen sehr intensiv genutzt, um das Sauerland und unsere Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg den Pressevertretern zu präsentieren. Dabei wurde die ganze Bandbreite vom Wandern über das Biken bis hin zum Wintersport abgedeckt. Da wir im Winter in Kopenhagen waren, kamen natürlich unser neuer Imagefilm sowie die Webcams mit aktuellen Winter-Impressionen voll zur Geltung“, so Susanne Kleinsorge von der Winterberg Touristik und Wirtschaft.

Großes Interesse und konkrete Nachfragen der Journalisten

Das Interesse der Fachjournalisten war groß, dies habe sich insbesondere an den konkret auf Winterberg bezogenen Fragen gezeigt, die die Journalisten, die bereits im Jahr 2024 dabei waren, gestellt haben. Und auch die Quintessenz des Workshops wurde schnell deutlich: Der dänische Markt hat Potential, muss allerdings weiter ausgebaut und intensiv bearbeitet werden. „Für die Dänen ist das Sauerland und insbesondere die Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg mit der außergewöhnlichen Freizeit-Infrastruktur sowie einer moderaten Preisgestaltung bei qualitativ hochwertigen Angeboten eine attraktive Alternative. Fazit: Die Resonanz war groß und der Workshop definitiv erfolgreich. Vor diesem Hintergrund werden wir nun gemeinsam mit dem Sauerland Tourismus überlegen, mit welchen weiteren Aktionen wir in Zukunft noch mehr Gäste aus Dänemark für unsere Region begeistern können“, so Susanne Kleinsorge.