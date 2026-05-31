Das Sauerland spielt ganz groß auf

Fleckenberger Sound Projekt und die Philharmonie Südwestfalen bringen legendäre Pop- und Rocksongs in die Stadthalle Schmallenberg

Wenn sich große Orchestermusik, moderne Chorstimmen und weltbekannte Popsongs begegnen, entsteht etwas Besonderes. Genau das verspricht die „POP ROCK SYMPHONIE“, die am Samstag, 14. November 2026, um 19 Uhr in der Stadthalle Schmallenberg Premiere feiert. Unter dem Titel „Stimmen – Orchester – Gänsehaut“ bringen das Fleckenberger Sound Projekt und die Philharmonie Südwestfalen ein außergewöhnliches Konzertformat auf die Bühne.

Was normalerweise aus Radios, Streaming-Playlists oder großen Arenen bekannt ist, bekommt an diesem Abend eine völlig neue Klangfarbe: Klassiker und Welthits von ABBA, Queen, Seal, Coldplay, John Farnham und vielen weiteren Künstlern verschmelzen mit der Wucht eines großen Orchesters und der emotionalen Kraft eines modernen Chores. Rund 120 Mitwirkende sorgen für ein musikalisches Erlebnis, das weit über ein gewöhnliches Konzert hinausgehen dürfte.

Fleckenberger Sound Projekt

Das Fleckenberger Sound Projekt gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten und erfolgreichsten Chören der Region. Unter der Leitung von Dirk Steffen entwickelte sich der Chor seit seiner Gründung 1995 stetig weiter und wurde inzwischen bereits viermal als „Meisterchor“ ausgezeichnet. Das musikalische Repertoire reicht von Musicals und Popmusik bis hin zu geistlicher Literatur, klassischen Werken und modernen Arrangements.

Mit der Philharmonie Südwestfalen trifft das Sound Projekt nun auf ein Orchester mit großer Strahlkraft. Seit 1992 trägt die Philharmonie den Titel „Landesorchester Nordrhein-Westfalen“ und genießt weit über Südwestfalen hinaus einen hervorragenden Ruf. Die 66 Profimusiker stehen für musikalische Qualität auf höchstem Niveau und sind regelmäßig auch als Gastorchester renommierter Konzert- und Musiktheaterproduktionen gefragt.

POP ROCK SYMPHONIE

Bereits im vergangenen Jahr sorgte das Sound Projekt gemeinsam mit „Sauerland Winds“ und der „Symphonie der Einheit“ von Guido Rennert für viel Aufmerksamkeit und begeisterte Reaktionen. Mit der „POP ROCK SYMPHONIE“ folgt nun das nächste ambitionierte Projekt – emotional, kraftvoll und generationsübergreifend.

Neben der Musik steht dabei auch die Idee von Gemeinschaft und regionaler Verbundenheit im Mittelpunkt. Das Konzert möchte Menschen zusammenbringen und zeigen, welche kulturelle Kraft im Sauerland und Nachbarregionen, wie dem Siegerland, liegt.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. Juni 2026 unter fsp.ditix.shop sowie über die Mitglieder des Fleckenberger Sound Projekts. Die Eintrittspreise bleiben bewusst familienfreundlich gestaltet. Kategorie 1: 25 €, Kategorie: 20 €, Abendkasse nach verfügbaren Restkontingent 27 €.