Das Sauerland macht Schlagzeilen auf der Insel

Das hätten sich der WOLL-Fotograf Klaus-Peter Kappest und die Macher des WOLL-Magazins nicht träumen lassen. Die Geschichte vom Wettrennen „Pferd gegen Internet“ aus dem Winter WOLL-Magazin hat es in die angesehene TIMES und die ebenso bekannte Daily Mail geschafft. Horse power still has legs in race with village wifi Erinnert wird dabei in dem Bericht […]