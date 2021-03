Das Sauerland: lebenswert für die ganze Familie!

Quelle: Image by Monsterkoi from Pixabay

Das Sauerland bietet viel. Das wissen alle, die hier wohnen, aber auch viele Touristen, die uns jedes Jahr besuchen. Malerische Landschaften, geschichtsreiche Orte und kulinarische Delikatessen wie zum Beispiel der Westfälische Pumpernickel, ein dunkles, äußerst deftiges Brot, das gern zu Schinken und Käse gereicht wird.



Aber auch im modernen Geschäftsleben muss sich das Sauerland nicht hinter anderen deutschen Regionen zu verstecken. Hochqualifizierte Unternehmen haben ihren Sitz im Sauerland, und besonders im Mittelstand besteht, wie in ganz Deutschland, weiterhin Fachkräftemangel. Da verwundert es nicht, dass Eltern bereits bei Kindern und Jugendlichen über einen Intelligenztest nachdenken. Dadurch wollen Sie bereits frühzeitig außergewöhnlich begabte Kinder entdecken und sie entsprechend fördern.

Wie funktioniert ein Intelligenztest?

Es kommt immer wieder vor, dass Kinder oder Jugendliche in der Schule wegen besonderer Leistungen auffallen, die weit über dem Durchschnitt liegen. Sogar bereits in Kindergärten stellen sensibilisierte Mitarbeiter gelegentlich überdurchschnittlich begabte Kleinkinder fest. Manchmal handelt es sich um punktuelle Leistungs-Peaks, aber meistens handelt es sich bei Kindern und Jugendlichen, die bereits mehrmals mit außerordentlichen Leistungen aufgefallen sind, tatsächlich um hochbegabte Menschen, die sich bereits im normalen Unterricht zu langweilen beginnen und das Lehrpersonal und natürlich auch die Eltern vor schwere Herausforderungen stellen. Gelegentlich kann sich die Langeweile dann sogar beim Heranwachsenden als nervöses oder sogar aggressives Verhalten äußern, das dann von Schulpsychologen falsch interpretiert werden kann.



Eine einfache Form, um Gewissheit zu erlangen, besteht für Eltern in der Teilnahme ihrer Kinder an einem Intelligenztest in einem offiziell anerkannten Institut. Es ist sehr wichtig, dass dieser von erfahrenen Spezialisten durchgeführt wird, die behutsam auf das Kind eingehen und beurteilen, ob dieser im Einzelfall keinen Schaden auf das Kind hinterlässt. Außerdem ist in angesehenen, qualifizierten Instituten sichergestellt, dass es sich um einen standarisierten und wissenschaftlich erprobten Test handelt, der objektive und aussagekräftige Ergebnisse ergibt. Interessante Einblicke in die Geschichte der Intelligenztests gibt dieser Artikel über die Erfindung der IQ-Tests.

Ausflüge mit der ganzen Familie

Bei so viel Intelligenz und Lernen für Schule und Beruf ist natürlich auch der Ausgleich für Körper und Geist sehr wichtig. Gerade heutzutage neigen Erwachsene, Jugendliche und immer mehr Kinder dazu, zu Hause Stunden und Tage vor dem Fernseher, Computer oder Videospielen zu verbringen, und wenn sie dann wirklich mal draußen sind, wird munter auf dem Smartphone weiter gechattet. Dann ist es sehr wichtig und in der Verantwortung der Eltern, zu Exkursionen mit der ganzen Familie zu Zielen in der Region zu animieren, einen bildschirmfreien Tag in der Natur zu verbringen und unser wunderschönes Sauerland zu genießen! Es gibt unzählige, lohnenswerte Ausflugsziele direkt vor der Haustür. Die sanft hügelige Landschaft und viele sehr alte Orte laden zu einem erholsamen Tag ein, und nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Erwachsenen kommen hier garantiert auf ihre Kosten! Dabei gibt es auch viele Ziele, die zu einer Übernachtung einladen, wie zum Beispiel der Möhnesee mit seinem hohen touristischen Freizeitwert. Dann können Sie auch guten Gewissens abends noch ein gutes Glas Wein oder den berühmten Sauerländer Kräuterlikör genießen und müssen sich keine Gedanken um die Rückfahrt machen. Das Sauerland lädt dazu ein, es ohne Eile zu durchstreifen und dabei „die Batterie wieder aufzuladen“!