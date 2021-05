Das Sauerland – Land der unzähligen Wassersport-Möglichkeiten

Natürlich weiß jeder Sauerländer, dass wir sehr schöne Seen im Sauerland haben. Aber erst bei einer genaueren Recherche wird klar, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, Wassersport zu betreiben. Dazu gibt es einige kleinere Seen und Teiche, die sehr idyllisch gelegenen sind und schon von daher zu einem Ausflug einladen.

Wer beim Wasserski sofort Bilder von mondänen Badeorten wie Saint Tropez oder Nizza vor Augen hat, hält diese Sportart wahrscheinlich für zu exklusiv, um sie zu verwirklichen. Aber dann kennt er die vielen Möglichkeiten nicht, die das Sauerland zu bieten hat. Bei Winterberg-Grönebach befindet sich ein wunderschön gelegener kleiner Stausee, der mit seinen 8,5 Hektar Wasserfläche ausreichend Platz bietet für eine Wakeboard- und Wasserskianlage. Der höchstgelegene Stausee NRWs hat zudem eine reizvolle Badebucht und ist auch für Angler ein lohnenswertes Ziel.

Wasserski ist auch für Zuschauer recht interessant. Und zwar dann, wenn die geschickten Fahrer vom Ufer aus bewundern kann und Spaß bei den Versuchen der eher ungeschickteren unter ihnen hat.

In Nuttlar kann man „abtauchen“ und das auf in Europa wohl einzigartige Art und Weise. Und zwar dort, wo früher Bergleute ihrer schweren und gefährlichen Arbeit nachgegangen sind. Das einstige Bergwerk ist auf zwei von fünf Ebenen über eine Länge von 12 Kilometern komplett geflutet. Wer Interesse am Cave Diving, also am Höhlentauchen hat, kann sich über die Tauchschule Sauerland anmelden. Das Schieferbergwerk Nuttlar kann man auf den oberen Etagen auch trockenen Fußes besichtigen. Ein besonderes Erlebnis sind auch die regelmäßig hier stattfindenden Konzerte.

Quelle: WOLL Magazin

Und natürlich bieten auch alle Sauerländer Seen ausreichend Möglichkeiten zum Wassersport, besonders auf den größeren. Aus Platzmangel können wir nicht alle Möglichkeiten aufführen, die es an und auf den Seen gibt. Deshalb nur eine kleine Auswahl:

Rund um den Möhnesee kommen Wasserratten voll auf ihre Kosten. Es gibt dort eine Yachtschule und einen Bootsverleih. Oder sie fahren mit Hydrobikes, Kanus, Tret-, Elektro- oder Ruderboot. Vielleicht stellen Sie sich mal auf ein SUP-Board? Verschiedene Segel-, Surf- und Motorbootkurse sind am Möhnesee möglich. Ein besonderer Familienspaß ist das Floßbauen. Oder werden Sie Donut-Kapitän. Auf den runden Schwimminseln kann man grillen, picknicken oder einfach nur entspannen. Speziell für Kinder gibt es am See auch ein Wasser-Abenteuer-Camp.

Auch der Hennesee bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Sie können sich dort ein E-Bike ausleihen und rund um den See fahren. Oder Sie genießen die schöne Aussicht vom Kajak aus. Rudern lernen ist am Hennesee auch möglich. Wer mit muskelkraftangetriebenen Paddel- u. Ruderbooten auf dem See unterwegs ist, braucht kann Entgelt dafür zu zahlen. Auch nicht für das Segelbote von unter 6 m².

Am Sorpesee können Sie von erfahrenen Skippern das Segeln lernen oder sich in dieser Sportart weiterbilden. Auch einen Tretbootverleih gibt es.

Am Diemelsee kommen Angler, Segler, Surfer, Kanute, Schwimmer oder Taucher auf ihre Kosten. Und sie lassen es ganz gemütlich angehen und genießen die schöne Aussicht vom Personenschiff aus.

Wer ein wenig über die Grenze des Sauerlandes hinausfährt, findet auch an der Aabachtalsperre tolle Wassersportmöglichkeiten. Oder im Süden des Sauerlandes, am Biggesee.

Von der Esmecke zum Bodensee

Neben den großen Seen gibt es im Sauerland auch einige kleinere. Die sind nicht unbedingt alle zum Wassersport geeignet, aber einen Ausflug alle Male wert.

Idyllisch gelegen ist der Esmecke-Stausee bei Wenholthausen, schön auch die aufgestaute Ruhr bei Olsberg. Der „See im Berg“ bei Brilon-Messinghausen ist auch für Taucher interessant. Bei Niedersfeld ist der Hillestausee, NRWs höchstgelegener Stausee. Die Stauanlage Schmala befindet sich zwischen Olsberg und Willingen. Im Arnsberger Wald, südlich von Warstein ist der Sedansteich, der Hexenteich ist im Arnsberger Eichholz zu finden, der Biberteich bei Rüthen. Oder fahren Sie am Wochenende doch mal zum Bodensee. Ist Ihnen zu weit? Nun, das Schwäbische Meer ist für einen Kurztrip bestimmt zu weit. Aber es gibt auch im Sauerland einen – wenn auch etwas kleineren – Bodensee. Den können Sie ganz in der Nähe von Winterberg finden.