„Das Sauerland kenne ich natürlich gut!“

Farid ist ein Magier, der die Menschen mit Illusionen verzaubert und verblüfft Sein persischer Großvater begeisterte den jungen Farid für die Zauberei. „Das waren zwar nur ein paar kleine Taschenspielertricks, wie ich später feststellte“, schmunzelt der erfolgreiche Künstler, „aber von da an habe ich alles über Zauberei und Magie in mich aufgesogen.“ Mit 15 Jahren feiert er seine Bühnenpremiere. Später bekommt er eigene TV-Shows und begeistert Zuschauer in über 50 Ländern. Nach der ersten erfolgreichen Staffel „Farid – Magic unplugged“ im Jahre 2018 mit Stars wie Helene Fischer, Cro oder Dirk Nowitzki geht seit 1. März die zauberhafte Reise des bekannten Illusionisten auf Sky weiter. Im Gespräch mit WOLL erzählt der bekannte Illusionist über die Zeit in der Coronakrise und welche Sportler er in der neuen Staffel auf Sky magisch überrascht.

WOLL: Wie sehr schmerzt es Dich, zurzeit nicht vor Publikum auftreten zu können?

Farid: Als Bühnenkünstler fehlen natürlich die Touren und Bühnenshows. Ich habe im letzten Jahr die 2. Staffel „FARID – Magic Unplugged“ für Sky aufnehmen können und freue mich auf diese Art Magie mit meinen Zuschauern teilen zu können. Dazu habe ich Online-Magie-Shows vorbereitet, die jetzt starten.

WOLL: In der neuen Show stehen erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler im Mittelpunkt. Hat die Magie des Sports etwas mit der Magie der Zauberei gemeinsam?

Farid: Für mich ist es das Größte, wenn ich es schaffe, die Menschen aus dem Alltag zu entführen und fern von Sorgen und abseits jeglicher Vernunft wunderwolle Momente lang noch einmal zum Kinde werden zu lassen. Genau das erwartet die Zuschauer in meiner Show. Mit den Sportlerinnen und Sportlern, die in der neuen Staffel mitmachen, bin ich bekannt, zum Teil sogar befreundet. Und so wie sie mit ihren sportlichen Leistungen die Menschen begeistern und verblüffen, sorgen wir in der Show ebenfalls für verblüffende und magische Augenblicke.

WOLL: Welche Sport-Größen hast Du getroffen?

Farid: Mit dabei sind die Leichtathletin und Weltmeisterin im Weitsprung Malaika Mihambo, die zweifache Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, Tennis-Legende Boris Becker, die Fußball-Weltmeister Julian Draxler und Benedikt Höwedes und Lothar Matthäus, Ski-Ass Felix Neureuther, NBA-Star Dennis Schröder und der Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg.

Quelle: Farid – Magic unplugged“

WOLL: Warum sollte man die Magic unplugged-Show unbedingt sehen?

Farid: Die Zuschauer nehmen an sehr persönlichen Momenten mit verzauberten Sportlerinnen und Sportlern teil, mit unerwarteten und spannenden Reaktionen. Auf der Reise zu den Sport-Größen habe ich auch Weggefährten und Freunde der Stars getroffen, beispielsweise die Rennfahrerin Sophia Flörsch, den ehemaligen Tennis-Spieler und Sky-Experten Patrick Kühnen sowie Schiedsrichter des Jahres Deniz Aytekin.

WOLL: Kennst Du das Land der tausend Berge?

Farid: Das Sauerland kenne ich natürlich gut. Und wann immer es zeitlich passt, steht ein Besuch zu den schönsten Ecken im Land der tausend Berge ein. Die Berge und Täler, die Wasserläufe und Seen üben unweigerlich eine magische Wirkung auf einen aus.

WOLL: Was sind Deine Pläne für die Zukunft. Geht es wieder auf die Bühne?

Farid: So bald es möglich sein wird, setzen wir die geplante Tournee fort. Aktuell starte ich mit meiner Online-Magie-Show „HOME ILLUSIONS. Aus meinem eigenen Studio lade ich die Zuschauer auf einen interaktiven Abend voller Magie und Illusionen ein.

WOLL: Wir bedanken uns für das Gespräch und hoffen, dass wir Dich bald auch einmal live auf einer Bühne im Sauerland erleben dürfen.

Das Interview mit Farid führte Hermann-J. Hoffe