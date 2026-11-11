Das Sauerland ist auf den Hund gekommen

Die Kinder wollen mit, der Hund sowieso – und die Eltern hätten gern eine Ferienunterkunft, in der alle Platz finden. Was nach einer überschaubaren Urlaubsplanung klingt, kann bei der Buchung zur Geduldsprobe werden. Denn wer gleichzeitig nach familiengeeigneten und haustierfreundlichen Angeboten sucht, hat deutlich weniger Auswahl.

Im Sauerland stehen die Chancen vergleichsweise gut. Nach einer Auswertung von Ferienwohnungen.de erfüllen hier 25,4 Prozent der auf der Plattform erfassten Unterkünfte beide Kriterien. Das ist der höchste Anteil unter den 21 untersuchten deutschen Reisegebieten. Dahinter folgen die Eifel mit 24,2 Prozent und der Harz mit 23,0 Prozent. Der bundesweite Vergleichswert liegt bei 16,0 Prozent.

Platz für Kind und Körbchen

Auch einzeln betrachtet fallen die Sauerländer Ergebnisse erfreulich aus: 45,2 Prozent der untersuchten Unterkünfte erlauben Haustiere – gegebenenfalls auf Anfrage. 55,2 Prozent erfüllen die Familienkriterien der Auswertung. Damit erreicht das Sauerland bei der Familienausstattung ebenfalls den höchsten Anteil unter den verglichenen Reisegebieten.

Was heißt in diesem Fall familiengeeignet? Berücksichtigt wurden Unterkünfte für mindestens vier Personen, die über ein Kinderbett oder einen Hochstuhl verfügen. Treffen diese Merkmale mit der Erlaubnis zur Mitnahme von Haustieren zusammen, zählt das Angebot in die gemeinsame Kategorie.

Für Familien bedeutet das: Die Suche nach einem Feriendomizil, in dem neben dem Nachwuchs auch der vierbeinige Anhang willkommen ist, beginnt im Sauerland unter guten Vorzeichen.

Mittelgebirge machen das Rennen

Mit Sauerland, Eifel, Harz und Schwarzwald finden sich gleich vier Mittelgebirgsregionen unter den ersten zehn. Wälder, Täler und Wege ins Grüne passen schließlich gut zu einem Urlaub, bei dem auch die tägliche Hunderunde zum gemeinsamen Ausflug werden darf.

Den höchsten Anteil haustierfreundlicher Unterkünfte allein erreicht allerdings der Harz mit 47,0 Prozent. Das Sauerland holt sich den Spitzenplatz durch die Kombination aus Haustiererlaubnis und Familienausstattung. Entscheidend ist also gewissermaßen das Gesamtpaket aus Kinderbett und Hundekörbchen.

Was kostet der Sommerurlaub 2027?

Für die passenden Sauerländer Unterkünfte nennt die Plattform einen Medianpreis von 221 Euro je Nacht bei Anreise im Juli oder August 2027. Der Median ist der mittlere Wert der ausgewerteten Preise; die eine Hälfte liegt darunter, die andere darüber. Es handelt sich um den Preis der Unterkunft, nicht um einen Betrag pro Person.

Zum Vergleich: In der Eifel liegt dieser Wert bei 197 Euro, im Harz bei 186 Euro. Das Sauerland führt damit beim Anteil geeigneter Angebote, gehört innerhalb der Spitzengruppe aber zu den teureren Regionen.

Die im Oktober 2026 erhobenen Daten beziehen sich auf das Angebot von Ferienwohnungen.de. Sie bilden deshalb keine vollständige Bestandsaufnahme sämtlicher Ferienunterkünfte ab. Ebenso bewertet das Ranking bestimmte Ausstattungsmerkmale und Buchungsbedingungen – nicht die gesamte Qualität eines Familienurlaubs.

Eine schöne Nachricht für die Region ist das Ergebnis trotzdem. Denn wenn beim Packen neben Wanderschuhen, Lieblingskuscheltier und Regenjacke auch die Hundeleine bereitliegt, scheint das Sauerland eine ausgesprochen passende Adresse zu sein. Auf den Hund gekommen? In diesem Fall darf man das durchaus als Kompliment verstehen.

Quelle: Auswertung von Ferienwohnungen.de, Datenstand Oktober 2026; Vergleich von 21 deutschen Reisegebieten.