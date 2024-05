Das Sauerland goes Social Media – Wie Instagram den Tourismus stärken kann

Social Media ist in aller Munde: Es gibt kaum jemanden, der nicht mehr online ist und in den sozialen Netzwerken stöbert, selbst postet und mit anderen kommuniziert. Das spürt man nicht nur im alltäglichen Leben, in der Informationsbeschaffung und Nachrichtenkommunikation, sondern auch in verschiedenen Wirtschaftszweigen. Auch der Tourismus kann und sollte sich der Macht der sozialen Medien nicht verschließen. Es sind lang schon nicht mehr nur Kanäle für private Kommunikation und Freizeit, sondern Plattformen für Business, Recruiting und Marketing geworden. Gerade Tourismus-Marketing findet immer mehr online und in den sozialen Medien statt. Grund genug, sich eine der bedeutendsten Plattformen für den Tourismus, nämlich Instagram, einmal genauer anzuschauen.

Social Media und der Tourismus

Eine neue und moderne Website, wie sie Sauerland-Tourismus im letzten März gelauncht hat, ist heutzutage unverzichtbar, um Menschen über die Region, Aktivitäten und Übernachtungsmöglichkeiten einer Region zu informieren. Aber allein die Präsenz mit einer Website genügt im Tourismusgewerbe nicht mehr aus, um über das ganze Jahr genügend Touristen anzuziehen und wirtschaftlich zu arbeiten. War früher die Plattform für das Werben für Tourismusbetriebe und Regionen das Fremdenverkehrsamt und das Reisebüro, sind es heute das Internet und vor allem die sozialen Medien. Facebook, Instagram, X (ehemals Twitter), YouTube und nicht zuletzt auch TikTok bieten ein riesiges Potenzial, welches nur genutzt werden muss.

Die sozialen Medien sind die ultimativen Plattformen, auf denen Urlaubsbilder von Landschaften, Videos, kulinarische Höhepunkte der Region und besondere Aktivitäten mit Familie und Freunden geteilt werden. Social Media schafft es, Emotionen zu transportieren und Eindrücke zu teilen: Perfekt für den Tourismus!

So verändert Instagram den Tourismus

Instagram nimmt in Sachen Plattform für Tourismus-Marketing noch einmal eine Sonderstellung ein. Gerade die jungen Menschen, allen voran die Generation Z, tummeln sich eher auf Instagram als auf Facebook. Laut Untersuchungen von bekannten Urlaubsanbietern holen sich die jungen Menschen die Urlaubsinspirationen vor allem von Instagram. Sie posten dabei nicht nur für Freunde und lassen sich von denen inspirieren, sondern folgen auch Influencern und Reiseanbietern. Will man also Menschen erreichen, die nach 1997 geboren worden sind, dann ist Instagram die erste Wahl.

Tipps für Tourismus-Marketing auf Instagram

Das Marketing auf Instagram auszuweiten, ist für Unternehmen in der Tourismusbranche sehr zu empfehlen. Der Weg zu einem Kanal auf Instagram ist einfach und schnell bewältigt. Doch der Weg zu einem großen Kanal mit vielen Followern und Reichweite ist lang. Daher sind Tipps, wie man Reichweite und Follower auf Instagram als Reiseunternehmen, Hotel, Campingplatz, Urlaubsort, Restaurant oder Mountainbike-Vermieter bekommt, wertvoll und immer wieder gern gesehen. Hier sind die wichtigsten Tipps für ein erfolgreiches Destinationsmarketing auf Instagram.

1. Kanal anlegen und Follower gewinnen

Einen geschäftlichen Account für Instagram anzulegen, ist der erste Schritt in ein erfolgreiches Marketing auf der Plattform.

Natürlich muss der Kanal nun gefüllt und sichtbar werden. Gerade am Anfang ist das enorm schwer, zeitaufwändig und langwierig, viele Follower zu gewinnen. Doch die braucht man, um den Algorithmus davon zu überzeugen, dass der Kanal bedeutend ist und wertvolle Informationen für die Instagram-Gemeinde hat. Daher ist es völlig legitim, zu Beginn Instagram Follower zu kaufen. Dafür gibt es viele Plattformen, die sich hinsichtlich der Qualität der Follower, aber auch von den Preisen teilweise stark unterscheiden. Es ist wichtig, sich hier genau zu informieren und nur seriöse Anbieter wie https://freewaysocial.com/de/ oder https://edenboost.de/ auszuwählen.

2. Eine Strategie entwickeln

Ehe man wie wild zu posten beginnt, sollte man wie für jeden Marketing-Kanal auch für Instagram eine Strategie entwickeln. Allein das Auffallen reicht auf Dauer nicht. Ein nachhaltiges Konzept, eine gute Recherche für Inhalte und Formate, die ziehen, sowie ein Redaktionsplan helfen, die Qualität des Kanals konstant auf einem hohen Level zu halten.

3. Regelmäßig posten

Regelmäßiges Posten ist wichtig, damit man sich eine große Reichweite aufbauen kann und nicht in Vergessenheit gerät. Wichtig dabei ist Abwechslung in den Formaten (Bilder, Videos, Storys, Umfragen, Karussells etc.).

4. Mit Followern interagieren

Die Zielgruppe zu inspirieren und immer wieder dazu anzuregen, zu reagieren und mit dem Kanal zu interagieren, bringt Lebendigkeit und nachhaltiges Wachstum. Interaktionen sind die Essenz: auf dem Kanal und auf die Verlinkungen, Erwähnungen, Markierungen auf anderen Kanälen.

5. Hashtags nutzen

Instagram ist bekannt für die vielen Hashtags, die an den Posts und Storys verwendet werden. Diese zu nutzen, ist auch für Travel-Unternehmen, Hotel und Gastgewerbe wichtig. Allein das Hashtag #travel vereint mehr als 500 Millionen Posts unter sich. Neben der Verwendung vorhandener Hashtags ist es auch eine gute Idee, für sich selbst einen oder mehrere Hashtags zu kreieren und zu etablieren. So können Instagram-Nutzende ihren eigenen Content mit den markenspezifischen Hashtags markieren und so den Brand weiter bekannt machen.

6. Mit Influencern zusammenarbeiten

Influencer spielen eine entscheidende Rolle, wenn es um Reisen, Outdoor-Aktivitäten und Urlaubsorte geht. Daher empfiehlt es sich, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Dafür nimmt man Kontakt zu Kanälen auf, die passen würden und bietet Vorteile wie bezahlte Urlaube, Übernachtungen, Probeangebote und vieles mehr an. Dafür gibt es Erwähnungen, Reiseberichte und jede Menge Aufmerksamkeit und neue Kunden.

7. Authentisch und real bleiben

Das Wichtigste aber ist es, auch auf Instagram real und authentisch zu bleiben. Filter und KI-veränderte Bilder machen vielleicht alles noch ein bisschen hübscher, aber das braucht man als touristisches Gewerbe im Sauerland nun wirklich nicht!