Das Sauerland – Eine Winteroase im Herzen Deutschlands

Das Sauerland liegt in der Grenzregion zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen. Aufgrund seiner tollen Landschaft gehört die Region zu den beliebtesten Urlaubsorten in Deutschland. Besonders im Winter lockt das Sauerland zahlreiche Besucher an, welche die schneereiche Region erleben möchten. Ganz gleich, ob Willingen, Winterberg oder eine der anderen netten Ortschaften – wir stellen das Sauerland im Winter genauer vor.

Wintersport in Willingen und Winterberg

Winterberg ist wohl die bekannteste Stadt im Sauerland und ein wahres Mekka für Wintersportler. Das Skigebiet in Winterberg bietet eine Vielzahl von Pisten und Abfahrten für Skifahrer, Snowboarder und Co. – für alle Erfahrungslevel. Ob Anfänger oder Profi, hier findet jeder die passende Piste und Herausforderung. Die modernen Liftanlagen sorgen für einen reibungslosen Transport auf die Gipfel, von denen aus man spektakuläre Ausblicke auf die verschneite Landschaft genießen kann. Es muss eben nicht immer in die Alpen gehen.

Nur eine kurze Fahrt von Winterberg entfernt liegt Willingen, ein weiterer beliebter Wintersportort im Sauerland. Neben den hervorragenden Skipisten bietet Willingen auch andere aufregende Aktivitäten für Winterliebhaber. Hier kann man beispielsweise Schlitten bzw. Snowbike fahren oder an einer rasante Rodelabfahrt teilnehmen. Die Eissporthalle in Willingen lädt zum Schlittschuhlaufen ein – und auch die Apres-Ski-Szene in der Stadt genießt weit über die Grenzen des Sauerlands hinaus einen brillanten Ruf.

Quelle: Vivien Balkenhol (@vibagrafik) Foto: Vivien Balkenhol (@vibagrafik)

Skisprungchance, Winterwanderung und Co. – Mehr als nur Skifahren

Besonders beeindruckend ist natürlich auch die Mühlenkopfschanze in Willingen. Hier finden regelmäßig internationale Wettbewerbe wie beispielsweise das Weltcup-Springen oder das Mühlekopfkraxeln statt. Die Skisprungchance ist immer einen Besuch wert, da allein der Anblick fasziniert. Wer sich traut, kann die Schanze sogar selbst erklimmen und von oben den Blick über das Sauerland schweifen lassen. Mit der sogenannten Hillsize 147 gehört sie zu den größten Skisprungchancen weltweit. Wenn hier jährlich der Skisprung-Weltcup gastiert, sind die 34.000 Zuschauerplätze am Fuße der Chance für gewöhnlich ausverkauft. Denn wenn der Skisprung-Zirkus in Willingen gastiert, ist Partystimmung garantiert!

Doch nicht nur Wintersportler kommen im Sauerland auf ihre Kosten. Die Region ist auch ein Paradies für Naturliebhaber, die gerne die Landschaften zu Fuß erkunden. Das gut markierte Netz von Wanderwegen führt durch Wälder und Gebirge. Besonders romantisch ist eine Wanderung entlang des Rothaarsteigs, der zu den bekanntesten Fernwanderwegen Deutschlands gehört. Das Ganze ist natürlich nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter möglich. Hinzu kommen hunderte Kilometer an Langlaufloipen, die sie auf sportliche Weise erkunden können.

Quelle: Foto pixabay Frank_P_AJJ74 Foto: Frank_P_AJJ74 pixabay

Wellness und Entspannung

Nach einem aktiven Tag im Freien gibt es nichts Besseres, als sich in einem der vielen Wellness-Hotels im Sauerland zu erholen. Nicht wenige Hotels verfügen über Spas, Saunen und Whirlpools, in denen man die Seele baumeln lassen kann. Das warme Wasser und die entspannte Atmosphäre sind der ideale Ausgleich zu den kalten Temperaturen draußen.

In Winterberg gehören unter anderem das Dorint Hotel & Sportresort, das AVITAL Resort oder das Hotel Oversum Vitalresort zu den besten Spa- und Wellness-Hotels in der Stadt. Aber auch in Willingen können Sie sich unter anderem in der Hochheide Wellness Oase oder dem Best Western Plus verwöhnen lassen.

Das können Sie noch erleben

Rund um Winterberg oder Willingen können Sie nicht nur Sport treiben, sondern noch viele weitere Dinge erleben.

So ist das Sauerland auch für seine herzhafte und traditionelle Küche bekannt. Hier werden deftige Gerichte wie Sauerbraten, Grünkohl und Pumpernickel serviert. In den gemütlichen Gasthäusern und Restaurants der Region wird man herzlich empfangen und kann die regionale Gastfreundschaft hautnah erleben.

Eine Spielbank, wie in vielen anderen Urlaubsregionen gibt es hier zwar nicht, doch dank erstklassiger Anbindung können Sie das Casino Hohensyburg in weniger als einer Stunde erreichen. Die Spielbank gehört zu den renommiertesten Institutionen seiner Art in Deutschland. Wenn Sie vorher ein wenig üben wollen, können Sie dies auch im Online-Casino tun. Dank der Online Casino Bonus Angebote ist dies auch ohne eigenen Einsatz möglich.

Während der Wintermonate finden im Sauerland ebenfalls zahlreiche Veranstaltungen und Märkte statt, die die Besucher in festliche Stimmung versetzen. Die Weihnachtsmärkte im Sauerland mit Glühwein und Handwerkskunst sind weit verbreitet und gehören zu den schönsten in ganz Deutschland.

Besuchen Sie das Sauerland

Das Sauerland hat im Winter einiges zu bieten, von erstklassigen Skigebieten über entspannendes Wellness bis hin zu traditioneller Küche. Die Region ist nicht nur ein Paradies für Wintersportler, sondern auch für alle, die die Schönheit des Winters in der Natur genießen möchten. Ob allein, mit der Familie oder Freunden – das Sauerland im Winter ist definitiv einen Besuch wert. Also packen Sie Ihre Skier oder Schlitten ein und machen Sie sich auf den Weg in diese winterliche Oase im Herzen Deutschlands.