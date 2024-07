Das Sauerland – eine Outdoorregion für Alle

Barrierefreie Informations- und Erlebnisangebote ergänzen zukünftig das Angebot im Kurpark in Bad Sassendorf. Foto: Helene Janzen

Mit innovativen Ideen und zielgerichteten Maßnahmen Barrierefreiheit weiter vorantreiben – dieses Ziel haben sich der Sauerland-Tourismus und fünf weitere Partner gesetzt und dürfen sich nun über eine Förderempfehlung durch das Land NRW und die EU freuen. Hierdurch sollen auf der einen Seite bereits bestehende Angebote gebündelt und sichtbarer gemacht, aber auch neue Angebote entwickelt werden. Insgesamt 3,3 Millionen Euro stehen den Projektpartnern während des 3-jährigen Umsetzungszeitraums ab 2025 zur Verfügung. Geför-dert wird das Projekt über den Aufruf „Erlebnis.NRW“ innerhalb des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027.

Tourismus erhält 3,3 Millionen Euro Fördermittel für die Entwicklung barrierefreier Angebote

„Das Sauerland als inspirierende Outdoorregion ist bisher nur mit wenigen Angeboten für ältere Gäste und Menschen mit Beeinträchtigungen touristisch erlebbar“, erläutert Dr. Jürgen Fischbach, Geschäftsführer des Sauerland-Tourismus, die Bedeutung des Projekts für die Destination. „Mit einer detaillierten Informationsaufbereitung soll der Zugang deutlich erhöht und die Angebote für alle geöffnet werden.“

Quelle: Simone Rein Ein barrierefreies Erlebnis rund um die Oestertalsperre bei Plettenberg ist eines der Projekte. Foto: Simone Rein

Rund 90 Prozent der zur Verfügung stehenden Fördermittel werden durch die Projekt-Partner in den Kommunen Bad Sassendorf, Plettenberg, Winterberg und Menden sowie dem Naturpark Sauerland Rothaargebirge gezielt zur Schaffung neuer Angebote vor Ort investiert, um die touris-tische Infrastruktur barrierefrei und nachhaltig zu ergänzen und aufwerten. So soll in Menden bspw. ein barrierefreier Rundgang entstehen, Bad Sassendorf plant zusätzliche, barrierefreie Informa-tions- und Erlebnisangebote im Ortszentrum und Kurpark während sich Plettenberg ein barriere-freies Erlebnis rund um die Oestertalsperre zum Ziel gesetzt hat.

Anschließend werden die barrierefreien Produkte zu Angeboten gebündelt und zielgruppengerecht vermarktet. Der Projektaufruf „Erlebnis.NRW“ ist Teil des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027 und hat zum Ziel, die Zukunft von Kultur, Natur und nachhaltigem Tourismus zu gestalten. Hierbei sind insgesamt 120 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen.