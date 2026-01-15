Das Sauerland auf der CMT 2026

Deutschlands inspirierende Outdoorregion präsentiert sich auf Messe in Stuttgart

Das Sauerland präsentiert sich auch in diesem Jahr Urlaubsinteressierten aus Süddeutschland. Vom 17. bis 19. Januar ist „Deutschlands inspirierende Outdoorregion“ auf der renommierten Messe Caravan Motor Touristik (CMT) in Stuttgart vertreten. Unter dem Motto „Entdecken. Erleben. Durchatmen.“ lädt der Sauerland-Tourismus Messebesucherinnen und -besucher dazu ein, die vielfältigen Freizeit- und Urlaubsmöglichkeiten der Region kennenzulernen.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die zahlreichen Rad- und Wanderangebote, die das Sauerland zu einer der attraktivsten Aktivregionen Nordrhein-Westfalens machen. Ob auf den zertifizierten Qualitätswanderwegen der Sauerland-Wanderdörfer, auf abwechslungsreichen Mountainbike-Trails und in Bikeparks oder auf entspannten Fluss- und Bahntrassenradwegen für Familien – das Sauerland bietet für jede Zielgruppe das passende Natur- und Bewegungserlebnis.

„Das Sauerland überzeugt durch ein außergewöhnlich breites Angebot an Outdoor-Aktivitäten, Ausflugszielen und naturnahen Erlebnissen“, erklärt Robin Daniel, Marketingmitarbeiter beim Sauerland-Tourismus. „Auf der CMT möchten wir zeigen, wie inspirierend und vielseitig ein Aufenthalt in unserer Region sein kann – geprägt von beeindruckender Landschaft, hoher Angebotsqualität und gelebter Gastfreundschaft.“

Neben den klassischen Outdoor-Themen rücken auch aktuelle Freizeit- und Urlaubstrends in den Fokus, darunter naturnahes Caravaning, nachhaltiges Reisen und Angebote rund um Erholung und Wellbeing. Am Messestand steht ein kompetentes Team bereit, das individuelle Tipps für die Urlaubsplanung gibt und die Highlights der Region vorstellt.

Die CMT in Stuttgart zählt zu den weltweit größten Messen für Freizeit und Tourismus und zieht jährlich mehrere hunderttausend Besucher an. Sie bietet damit eine ideale Plattform, um das Sauerland als vielseitige und moderne Urlaubsdestination zu präsentieren. Zu finden ist der Sauerland-Tourismus in Halle 9, Stand B54. Zusätzlich sind auch die „Green Trails“ vor Ort und informieren in Halle 9, Stand B58 über Europas größtes Mountainbike-Trail-Projekt.