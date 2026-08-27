Das Sauerland auf dem NRW-Tag

Tourismus-Meile in Münster als Bühne für heimischen Tourismus

Mit vor Ort sind zudem mehrere starke Partner aus der Region: Arnsberg, Soest, Möhnesee,

Brilon sowie der Biggesee/Listersee stellen ihre touristischen Angebote vor und geben persönliche Tipps für Tagesausflüge, Wochenendtrips und längere Aufenthalte. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem die Themen Wandern, Radfahren, Naturerlebnisse, Wasseraktivitäten sowie Kultur und familienfreundliche Freizeitangebote.

„Der NRW-Markt ist für das Sauerland als Naherholungsregion von enormer Bedeutung“, betont Rouven Soyka, Pressesprecher des Sauerland-Tourismus. „Viele unserer Gäste kommen aus Nordrhein-Westfalen und suchen bewusst nach unkompliziert erreichbaren Auszeiten in der Natur. Deshalb ist die Präsenz auf dem NRW-Tag für uns eine sehr gute Gelegenheit, direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, Inspiration zu geben und die Vielfalt des Sauerlandes sichtbar zu machen.“Besucherinnen und Besucher erhalten am Stand konkrete Informationen zu Wanderrouten, Radtouren, Ausflugszielen, Veranstaltungen und Übernachtungsmöglichkeiten. Auch das vielfältige Radangebot der Region – vom entspannten Tourenradeln über Gravel- und Rennraderlebnisse bis hin zu familienfreundlichen Routen – wird vorgestellt.



Der NRW-Tag bietet dem Sauerland damit eine attraktive Plattform, um sich als schnell erreichbare, abwechslungsreiche und naturnahe Destination für Tagestrips, Wochenendausflüge und Urlaube zu präsentieren. Der Sauerland-Tourismus und seine Partner freuen sich auf viele Gespräche und Begegnungen in Münster.

