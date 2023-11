Das Sauerland als Wintertraum

Das Sauerland im südlichen Westfalen ist über das ganze Jahr ein beliebtes Feriengebiet. Im Winter ist es für viele Menschen an Rhein und Ruhr das wichtigste Skiparadies. Wie vorzüglich die Bedingungen sind, zeigen auch die Gäste aus den Niederlanden, die hier gern die Bretter anschnallen.

Ski und Rodel gut

Wer Wintersport betreiben möchte, findet im Sauerland eines der größten Wintersport-Angebote nördlich der Alpen. Hier finden nicht nur die Hobby-Wintersportler ideale Bedingungen, sondern auch die Profis. Die besten Bob- und Skeleton-Athleten messen im Februar 2024 in der Veltins-Eisarena ihre Kräfte bei der Weltmeisterschaft. Zwei Wochen früher ist der Tross des Skisprung-Weltcups zu Gast an der Mühlenkopfschanze in Willingen. Ebenfalls viel Spannung versprechen die weltbesten Rodler im Januar und die Snowboarder im März.



Wer am Wochenende etwas unternehmen möchte, findet also über den gesamten Winter verteilt ein fantastisches Spektakel. Dazwischen bleibt viel Zeit, um sich selbst auf Schnee und Eis zu versuchen. Über 130 Liftanlagen und 66 Kilometer Abfahrten stehen zur Verfügung, darunter 6 Kilometer Pisten mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. Rund zwei Drittel der Anlagen werden bei Bedarf künstlich beschneit. Sieben Skigebiete stehen mit der Wintersport-ARENA-Card zur Verfügung. Langläufer finden 500 Kilometer bestens gespurte Loipen. Das größte Angebot steht im Skigebiet Willingen und im Langlaufzentrum Westfeld/Ohlenbach zur Verfügung. Auch Snowboarder kommen auf ihre Kosten.

Gut eingepackt dem Frost trotzen

Um den Wintertraum bestens zu genießen, ist die passende, warme Kleidung entscheidend. Neben der Tatsache, dass die Wintersachen bequem sein sollen, ist die Materialwahl entscheidend. Baumwolle bietet hervorragende Eigenschaften und ist zudem noch pflegeleicht. Es isoliert gut und hält den Körper im Winter schön warm. Auch wenn man beim Waschen von Baumwolle nicht viel falsch machen kann, lohnt ein Blick auf das Etikett.



Der Handel verkauft heute kaum noch reine Baumwollartikel. Meist handelt es sich um ein Mischgewebe. Normale Baumwoll-Kleidung ist gut für eine 40-Grad-Wäsche geeignet. Bei einem Polyester-Anteil sind 30 Grad besser. Bei reiner Baumwolle reicht normalerweise auch eine niedrigere Waschtemperatur. Die Waschmittel erreichen trotzdem eine exzellente Leistung und es spart zudem Energie.

Klimawandel ist aktuell kein Problem

Angesichts der vielen Nachrichten über die Erderwärmung könnte sich der eine oder andere Sorgen um ausreichend Schnee machen. Bisher war dies im Sauerland unbegründet. Im Gegenteil: Zuletzt zeigt der Temperaturtrend sogar leicht nach unten. Die durchschnittlichen Schneehöhen sind heute nicht wesentlich niedriger als vor 100 Jahren. Natürlich ist das Sauerland nicht vor Wetterextremen gefeit. Aber historische betrachtet sind die Aussichten für den Winter 2023/24 nicht schlecht.

Abseits der Piste

Wer die Skier nicht unterschnallen möchte, findet im Sauerland eine große Vielzahl an Winterwanderwegen. Ein schöner Ausgangspunkt ist Oberkirchen, wo Wanderer den Waldskulpturenweg am Hexenplatz besuchen können. Eine weitere Alternative ist eine Mitfahrt im Bob-Taxi in der Veltins-Eisarena in Winterberg. Erfahrene Bob-Piloten steuern den Schlitten mit ihren Fahrgästen auf vier Kufen mit über 100 km/h durch den Eiskanal.



Sollte mal der Schnee fehlen, bietet das Sauerland weitere Sehenswürdigkeiten. Zu ihnen gehört die Burg Altena, die zu den schönsten Höhenburgen Deutschlands gehört. Ferner ist die Region für ihre Höhlen und Bergwerke bekannt. Ein besonderes Erlebnis ist ein romantisches Dinner unter Tage. Kulinarik und spannende Erlebnisse lassen sich beispielsweise im Bergwerk in Ramsbeck erleben.



Das Sauerland bietet alles, was ein abwechslungsreicher Winterurlaub benötigt. Auch bei den Einheimischen wird keine Langeweile aufkommen.