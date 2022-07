„Neben den Bewohnern der Heidelandschaften im nördlichen Deutschland verfügen insbesondere die Sauerländer über die Fähigkeit des Zweiten Gesichts. Naturgemäß kommen auch sie, soviel stammestypische Skepsis muss sein, sich gelegentlich irren oder aufs falsche Pferd setzen. Aber im Groß und Ganzen haben sie ein ausgeprägtes Gespür, eine Witterung für Dinge und Ereignisse, die noch unter dem Horizont liegen. Wie der Bauer, der weiß, wenn er heute mäht, kommt morgen der Regen. Die Sauerländer spüren, was in der Luft liegt. Sie haben Ahnung. Diese Gabe prägt ihre Lebensform und verbindet sich mit ihrem natürlichen Realismus. Aber anders als Annette (gemeint ist Annette von Droste-Hülshof) meinte, macht sie die Sauerländer nicht zu erfolgreichen Spekulanten. Sie macht sie zu phantastischen Fabrikanten.“ – Ulrich Raulff: Sauerland als Lebensform, ISBN 978-3-402-22478-6

Sauerländer haben Ahnung

Ulrich Raulff, geborener Sauerländer, langjähriger Kulturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und der Süddeutschen Zeitung (SZ) und Direktor des Deutschen Literaturarchivs Marbach, liest am Sonntag, 17. Juli an der Lenne-Quelle (Nähe Astenturm) aus seinem Buch „Das Sauerland als Lebensform“. Hintergründig und mit einem Augenzwinkern spricht er darüber, was die Sauerländerinnen und Sauerländer mit dem Himmel und der Erde verbindet.

Die Lesung und Gespräch unter freiem Himmel an der Lennequelle (bei schlechtem Wetter im Astenturm) findet im Rahmen des Spirituellen Sommers 2022 unter der Überschrift „Zwischen Lenne und Ruhr und Himmel und Erde“ statt. Wer am kommenden Sonntag um 17:00 Uhr bei der ganz besonderen Lesung dabei sein möchte, möge einfach eine Mail an hoffe@hoffe.de schicken und die Namen und die Anzahl der Personen angeben, die kommen werden (auch telefonisch: 0 29 71 – 87 0 87).

ZWISCHEN LENNE UND RUHR UND HIMMEL UND ERDE

Lesung und Gespräch mit Ulrich Raulff

Sonntag, 17. Juli, 17:00 Uhr – Astenturm, Winterberg – Kahler Asten, bei schönem Wetter an der Lenne-Quelle.

Kontakt: WOLL-Verlag, 0 29 71 – 87 0 87 – hoffe@hoffe.de