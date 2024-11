Rundweg Radroute Repetal

Die Region um die Hansestadt Attendorn bietet Radfahrern eine abwechslungsreiche Landschaft mit sanften Hügeln und Steigungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Viele Radwege führen entlang malerischer Uferpromenaden am Biggesee. Neben den Wegen rund um den Stausee ist auch das Repetal ein Paradies für Radfahrer.

Das Tal besticht durch die hübschen Fachwerkhäuser und die hügelige Landschaft. Das Bundesgolddorf Niederhelden ist immer einen Besuch wert. Und auch die größeren Orte Helden und Dünschede sowie die kleineren Dörfer im Repetal haben ihren Charme.

Fluss Repe

Durch das Tal fließt der Fluss Repe, der dem Teckelberg oberhalb von Rieflinghausen entspringt. Von hier fließt er in nordöstliche Richtung. Dabei durchquert er Rieflinghausen, Repe, Helden, Niederhelden und Röllecken, um nach 11,4 Kilometern in die Lenne zu münden. Ob der Fluss der Namensgeber des Repetals ist, ist nicht sicher, der Name kann auch schlicht auf das Vorkommen von Rehen zurückzuführen sein.

Ein Rundweg

Am besten kann man das Tal über die Radroute Repetal erkunden. Diese ist knapp 20 Kilometer lang und weist einige Höhenunterschiede auf. Durch die überwiegend moderate Steigung ist die Route jedoch auch für Hobbyradfahrer und Familien bestens geeignet. Die Route ist ein Rundweg, zu erkennen an den grün-blauen Markierungen. Wer auf dieser Radroute unterwegs ist, kann sich von der Schönheit der Region überzeugen: Es geht durch ruhige Orte wie Dünschede, Röllecken, St. Claas, Niederhelden, Helden, Repe, Rieflinghausen, Hofkühl und Berlinghausen sowie über den Sonnenberg. Hinweistafeln geben Informationen über Sehenswürdigkeiten in der Umgebung.