Das Refill-Prinzip am Rothaarsteig

Kostenlos Wasser auffüllen statt Plastik kaufen

Wer an einem heißen Sommertag entlang der Wälder und den kleinen Dörfern des Rothaarsteigs unterwegs ist und seine Trinkflasche auffüllen möchte, steht oft vor einem Problem: Trinkbrunnen sind selten, und für eine neue Flasche Wasser fällt meist Plastikmüll an. Genau hier setzt die Initiative Refill Deutschland an. Das Konzept ist einfach erklärt: Geschäfte, Cafés, Apotheken oder öffentliche Einrichtungen bieten kostenlos Leitungswasser zum Auffüllen mitgebrachter Flaschen an. Erkennbar sind die teilnehmenden Orte an einem kleinen Symbol. Dieses kennzeichnet Betriebe, bei denen Wandernde ihre Trinkflasche kostenlos mit Leitungswasser auffüllen können, auch ohne Einkehr oder Übernachtung.



Nachhaltigkeit im Alltag

Die Idee hinter Refill ist eng mit dem Ziel verbunden, Einwegplastik zu reduzieren und den Umgang mit Ressourcen bewusster zu gestalten. Die Bewegung entstand ursprünglich in England und hat sich seit 2015 international verbreitet. Auch in Deutschland wächst das Netzwerk stetig. Der Grundgedanke ist dabei immer derselbe: Leitungswasser, das in Deutschland in der Regel eine sehr hohe Qualität hat, soll als selbstverständliche Alternative zu abgefülltem Wasser genutzt werden. Dadurch lassen sich Verpackungsmüll, Transportwege und Energieaufwand erheblich reduzieren.



Auch das Netzwerk im Sauerland wächst stetig: Viele Rothaarsteig-Qualitätsbetriebe und Touristeninformationen machen schon mit. Auf der „Karte von morgen“ kann man mit dem Hashtag #rothaarsteig alle Betriebe filtern, die direkt am oder in der Nähe des Hauptwegs, des Zuwege und der Rundwege liegen. Wer Teil der Refill-Initiative werden möchte, findet den Refill-Aufkleber auf der Seite von Refill Deutschland a tip:tap zum Download. Der Sticker wird gut sichtbar an der Eingangstür angebracht und signalisiert Passantinnen und Passanten, dass hier Trinkflaschen kostenlos aufgefüllt werden können. Anschließend muss die neue Refill-Station noch über die „Karte von morgen“ registriert werden, sodass sie auch online sichtbar ist.