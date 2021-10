Das Rad neu erfinden. Seit 100 Jahren.

SKS GERMANY feiert Jubiläum

Das Sunderner Unternehmen SKS Germany feiert in diesem Jahr Jubiläum. 100 Jahre ist es her, dass Karl Scheffer-Klute 1921 in seiner Kellerwerkstatt mit der Produktion von Metallstangen begann. Damals konnte niemand ahnen, dass der kleine Handwerksbetrieb die Fahrradbranche einmal entscheidend mitgestalten würde.

1927 übergab Scheffer-Klute den Betrieb an seinen Schwiegersohn Wilhelm Blome. Dieser übernahm 1932 eine ortsansässige Luftpumpenfabrik. Der Weg war damit frei in einen außerordentlich ausbaufähigen Fertigungszweig: die Fahrradbranche. Blome erwies sich als geschickter Verkäufer und Unternehmer. Die hochwertigen Metall-Luftpumpen aus dem Hause SKS (Abkürzung für Scheffer Klute Sundern) waren schon bald äußerst begehrt, die Nachfrage hoch. Das Fabrikgebäude an der Hubertushalle in Sundern musste erweitert werden.

In den folgenden Jahrzehnten erfolgen einige An- und Umbauten. Ein Ventilanschluss für Autoventile wird patentiert, mit der Folge, dass SKS nun auch Pumpen für Motorräder und den landwirtschaftlichen Einsatz anbieten kann.

Neues Material

Als man sich 1956 für Kunststoff als neues Rohrmaterial entscheidet, kann man sich unabhängig von zugekauften Stahlrohren machen. 1959 steigt Willi Blome als Unternehmer ein. Es ist die Zeit des Radsportboom, als 1966 der Rennkompressor auf den Markt, der „Vater aller Standpumpen, wie er von Fans betitelt wird. Als SKS 1983 die englische Traditionsmarke Bluemels übernimmt, erwirbt das Unternehmen auch gleichzeitig die Radschutz-Produktionsanlagen.

Quelle: SKS

Quelle: SKS Gründer Karl Scheffer-Klute

Quelle: SKS

Nicht aus Blech

Mit der Begründung, dass sie „schließlich nicht aus Blech sind“, streicht Willi Blome den Begriff Schutzbleche aus dem Wortschatz: „Radschützer“ sind es, die fortan zum Portfolio des Unternehmens gehören. Und sie werden zum Verkaufsschlager.

Weitere Erfolge

Ein weiterer Erfolg: Anfang der 90er Jahre wird SKS GERMANY Weltmarktführer in der Fahrrad-Erstausrüstung. Marktführer wurde SKS 1999 durch die Entwicklung des Quick-Release Steckradschutzes, einer der beliebtesten Radschützer für Mountainbikes.

SKS-Radschützer, die einen optimalen Schutz gegen Dreck und Spritzwasser bieten, gibt es heute für jede Laufrad- und Rahmengröße. Zum Programm gehören z. B. auch Werkzeuge, Kettenschützer, Flaschen, Flaschenhalter, Fahrradtaschen und einer Rad-Pflegeserie. Auch das Thema Digitalität wird selbstverständlich nicht ausgeklammert: eine Smartphone-Halterung mit induktiver Ladefunktion sowie ein Reifendrucksensor sind in das Programm integriert.

Quelle: SKS

Quelle: SKS

Quelle: SKS

SKS als Arbeitgeber und Unterstützer

SKS Germany beschäftigt derzeit ca. 300 Mitarbeiter aus der Region. Als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb werden regelmäßig bis zu 30 junge Leute im Unternehmen ausgebildet.

Außerdem unterstützt SKS Jugend- und Amateur-Radsportvereine sowie regionale Fahrrad-Events. Allen voran das jährlich stattfindende Mountainbike-Festival „Mega-Sports“ mit Teilnehmern aus aller Welt.

Es läuft gut für SKS und das soll auch so bleiben, getreu dem Firmenslogan: Ride on.