Das Rad des Lebens – Ein Kompass für die Fülle in deinem Leben

Konfetti für die Psyche

Wer möchtest du gerne sein und was wünschst du dir von deinem Leben? Manchmal sind wir auf eine gewisse Art und Weise unzufrieden mit unserem Leben, aber wissen nicht so recht, warum, oder wissen nicht, wie wir etwas daran ändern könnten. Eine „Inventur“ des eigenen Lebens mit Hilfe des Rads des Lebens kann hierbei sehr aufschlussreich und hilfreich sein. Sich den individuellen „Ist- und Sollzustand“ des eigenen Lebens mal ehrlich anzuschauen, ohne nach gut und schlecht, richtig oder falsch zu bewerten. Das einzige, was zählt, ist: Was wünsche ich mir für mein Leben? Die einzelnen Felder des Rads stehen für die verschiedenen Lebensbereiche. Diese kannst du ganz frei wählen und auch noch durch weitere ergänzen, je nachdem, was dir wichtig ist.

Hier ein Beispiel für ein „Rad des Lebens“ und die vier Schritte der Umsetzung:

Schritt 1: Schließe für einen Moment deine Augen und fühle Schritt für Schritt in jeden der einzelnen Lebensbereiche deines Lebens hinein. Und dann frag dich:

Wie erfüllt bin ich in diesem Lebensbereich bereits? Welche positiven Aspekte gibt es schon jetzt? Lebe ich meine Bedürfnisse und Wünsche in diesem Bereich aus? Als nächstes versuche dieses Gefühl, wie erfüllt dieser Lebensbereich in deinem Leben bereits ist, auf einer Skala von 0-100 % einzuordnen, wobei 0 % gar nicht erfüllt und 100 % voll erfüllt ist. Nimm die Zahl, die dir dein Bauchgefühl sagt, es geht lediglich um eine ungefähre Einschätzung. Du kannst entweder die Prozentzahl in die jeweilige Fläche des Lebensbereichs schreiben, oder damit es etwas anschaulicher ist, wie im Beispiel, die Fläche entsprechend der Prozentzahl ausmalen.

Schritt 2: Bewerte als nächstes auf einer Skala von 1–10, wie wichtig dir der jeweilige Bereich in deinem Leben ist.

Wenn dir die Familie z.B. sehr wichtig ist, kannst du hier eine 9 oder 10 hinschreiben. Wenn dir ein Bereich weniger wichtig ist, entsprechend eine niedrigere Zahl.

Schritt 3: Lass diese Einteilung nun einen Moment auf dich wirken.

Nimm all die Fülle und die Ressourcen, die bereits da sind, wahr! Wo lebst du vielleicht schon 70 % und mehr? Was hast du eventuell in der Vergangenheit aktiv getan, um in diesem Lebensbereich so erfüllt zu sein? Welche Entscheidungen, Verhaltensweisen oder inneren Einstellungen haben vielleicht dazu beigetragen?

Schritt 4: Überlege dir nun für jeden der Lebensbereiche:

Was wäre anders, wenn du in diesem Lebensbereich voll erfüllt wärst? Woran würdest du dies feststellen? Wie würdest du dich dann fühlen? Was würdest du dann konkret anders machen? Schreib dir dies auf und überlege, was du bereits jetzt umsetzten könntest, um diesem erfüllten Zustand näherzukommen (z.B. Entscheidungen treffen; deine Gewohnheiten, Gedanken und/oder dein Verhalten ändern).

Was könnten kleine erste Schritte sein?

Notiere dir für jeden Lebensbereich, in dem du gerne erfüllter wärst, zwei konkrete Dinge, die du gerne verändern möchtest. Beginne dann in dem Lebensbereich, den du im zweiten Schritt mit der höchsten Wichtigkeit eingestuft hast, dies umzusetzen. Schritt für Schritt. Wichtig ist, dass du dir nicht zu viel auf einmal vornimmst und zwischendurch immer wieder reflektierst, wo du gerade stehst, was gut funktioniert und was nicht und wo du weiter hin möchtest. Erlaube es dir, Fehler zu machen, zu wachsen und groß zu träumen! Und sei am Ende eines jeden Tages für jeden kleinen Schritt stolz auf dich.

Ich wünsche dir viel Freude dabei,

Deine Dani Roß

(Noch mehr Beiträge von mir findest du auf Instagram unter„konfetti_fuer_die_psyche“)