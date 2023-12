DAS QUIZ IM QUADRAT

So manch einer erinnert sich an das kleine rote Schmuckkästchen mit den 100 Fragen: Das erste Quiz erschien 2014 und war nach einigen Auflagen vergriffen. Es wurde also Zeit für eine Auffrischung. Das fand auch der Grupello-Verlag, bei dem die Quizreihe „Quiz im Quadrat“ zu diversen Städten und Regionen erschienen ist.

Das neue Quiz hat nicht nur ein frisch-elegantes Design, sondern auch viele neue Fragen. Manches Hintergrundwissen, das in den Fragen und Antworten enthalten ist, wird den einen oder anderen Sauerländer erstaunen.

12 Jahre Buiterling, woll?

Was ich mit dem 12. Geburtstag von WOLL verbinde? Ganz einfach, meine eigene Sauerlandzeit. Quasi seit meiner Geburt war ich als regelmäßiger Feriengast im Schmallenberger Sauerland. 2011 kamen die ersten Schritte für einen dauerhaften Wohnsitz, kamen die ersten Schritte, sich ein eigenes Leben einzurichten. Die Erstellung des Sauerland- Quiz‘ kam mir da sehr zugute: Viele, viele Stunden habe ich recherchiert, Zeitschriften und Bücher gewälzt und Internetauftritte diverser Städte, Sehenswürdigkeiten und Touristikzentren durchwühlt. Es war und ist eine Entdeckungsreise durch die Region, die immer spannend und gleichzeitig so unaufgeregt ist.

Mir war es wichtig, die Region in Gänze darzustellen. Eine Herausforderung, allein schon geografisch gesehen, denn ich habe ja nur 100 Fragen zur Verfügung – so die Vorgabe vom Verlag. In erster Linie steht das Sauerland für Traditionen und schöne Landschaften (und natürlich gutes Bier), zum anderen aber auch für modernen Tourismus und Unternehmen als Global Player. Die Region befindet sich im Wandel.

Jubiläum, woll

Dass das neue Sauerlandquiz zeitgleich zum WOLL-Jubiläum und zum 50. Magazin erscheint, hätte treffender nicht sein können. Auch für mich fühlt es sich an wie ein Jubiläum. Das Sauerland-Quiz war ein weiterer Schritt hierhin, ein weiterer Schritt meiner Mitarbeit beim WOLL-Magazin seit mittlerweile zehn Jahren. Dem geübten WOLL-Leser empfehle ich übrigens, sich besonders Frage 44 anzuschauen. Diese sollte aus dem Stegreif beantwortet werden können – spätestens aber mit einem genauen Blick ins Heft.

Das Sauerland-Quiz erscheint im September im Grupello-Verlag, ISBN 978-3-89978-446-6, für 12,90 Euro und ist auch im WOLL-Onlineshop erhältlich unter https://woll-onlineshop.de.