Auch im Sauerland spielt Online-Dating mittlerweile eine wichtige Rolle. Wenn es darum geht, neue Menschen kennenzulernen, erweist sich das Internet als praktische Anlaufstelle. Doch was, wenn das erste Real-Date ansteht und die Suche nach der perfekten Location interessant wird?

Aus Gründen der Sicherheit ist es wichtig, sich – gerade zu Beginn – ausschließlich an öffentlichen Orten zu treffen. Die gute Nachricht ist, dass sich genau das im Sauerland oft einfacher erweist als gedacht.

Die Auswahl an Ausflugszielen ist groß. Zudem sorgen die entsprechenden Highlights oft dafür, dass der Gesprächsstoff sicherlich nicht ausgehen dürfte. Ideal für alle, die Angst (oder zumindest Respekt) vor unangenehmem Schweigen haben! Die folgenden Abschnitte unterstreichen, warum sich das Sauerland hervorragend dazu eignet, um im Zusammenhang mit ersten Dates berücksichtigt zu werden. Und wer weiß? Vielleicht sitzt in Zukunft das ein oder andere ältere Ehepaar auf einer Bank und startet seine Unterhaltung mit den Worten: „Weißt du noch … unser erstes Date im Sauerland?“.

Tipp Nr. 1: Gemeinsame Aktionen unter freiem Himmel

Outdoor Unternehmungen erfreuen sich einer besonderen Beliebtheit – auch bei Paaren, die sich gerade erst kennenlernen. Im Zusammenhang mit Tipps rund um das erste Date und die neuesten Trends dazu gilt es dementsprechend, Aktivitäten unter freiem Himmel einen besonderen Stellenwert zuzuschreiben.

Und keine Sorge: Niemand muss passionierter Wanderer sein, um im Sauerland Waldwege und Co. erkunden zu können. Unabhängig davon, in welche Region es diejenigen verschlägt, die gerade erst dabei sind, sich kennenzulernen: In der Regel findet sich so gut wie immer mindestens eine Route, die sich unter anderem an Anfänger richtet. Der Vorteil: Diejenigen, die sich zu einem Date verabreden, bleiben in Bewegung. Hieraus ergibt sich in der Regel eine lockere Atmosphäre, die zu ungezwungener Kommunikation einlädt.

Zusatztipp: Sicherlich wäre es ein wenig zu optimistisch gedacht, im Sauerland immer von perfektem Wetter auszugehen. Dementsprechend lohnen sich Ausflüge dieser Art vor allem im Sommer. Aber: Auch bei Regen können selbstverständlich romantische Situationen entstehen. Letztendlich ist es vom persönlichen Geschmack abhängig, wie abenteuerlich (und wetterfest) Ausflüge dieser Art ausfallen sollen.

Tipp Nr. 2: Eine Reise in die Vergangenheit wagen

Das Sauerland lädt an unterschiedlichen Stellen dazu ein, eine Reise in die Vergangenheit zu wagen. Egal, ob in der Bilsteinhöhle oder in einem der zahlreichen Museen vor Ort: Diejenigen, die Lust darauf haben, sich mit der Geschichte des Sauerlandes auseinanderzusetzen, kommen in vielerlei Hinsicht auf ihre Kosten. Um sicherzustellen, dass die jeweilige Location zum persönlichen Geschmack passt, ist es selbstverständlich sinnvoll, sich vor dem Ticketkauf kurz über individuelle Interessen auszutauschen.

Fest steht jedoch: Wer sich, zum Beispiel in einem Online-Chat, in der Vergangenheit tagelang über einschlägige Themen unterhalten hat, dürfte sich darüber freuen, einen Menschen gefunden zu haben, mit dem er auf einer Wellenlänge liegt. Umso spannender ist es, die dazugehörigen Ausflugsziele gemeinsam zu erleben und möglicherweise erste Erinnerungen für einen besonderen, gemeinsamen Lebensabschnitt zu schaffen.

Tipp Nr. 3: Einmal die Perspektive wechseln

Zugegeben: Von diesem Tipp dürften Menschen, die unter Höhenangst leiden, wenig begeistert sein. Viele andere genießen es jedoch sicherlich, das Sauerland aus einer vollkommen anderen Perspektive zu erleben. Mittlerweile gibt es in der Region zahlreiche Anbieter, die es ermöglichen, in den Korb eines Heißluftballons einzusteigen.

Nachdem dieser abgehoben hat, stellt es in der Regel kein Problem dar, die Schönheit des Sauerlandes auf besondere Weise zu erleben. Egal, ob am Mittag oder in Richtung Sonnenuntergang: Hierbei handelt es sich zweifelsohne um eine ganz besondere Idee für ein erstes Date, die allen Beteiligten sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Zusatztipp: Aufgrund der Tatsache, dass möglicherweise nicht jeder davon begeistert sein wird, Hunderte Meter über der Erde zu schweben, bietet sich diese Art von Ausflug weniger als klassische Überraschung an. Diejenigen, die Entsprechendes planen, können gut beraten sein, im Vorfeld zumindest grob abzustecken, ob ihr Gegenüber Gefallen daran findet, über einen gewissen Zeitraum auf festen Boden unter den Füßen zu verzichten.

Tipp Nr. 4: Kulinarisches erleben

Flirten und kulinarisch genießen gehört für viele Menschen zusammen. Obwohl deutsche Singles in der Vergangenheit als Flirtmuffel galten, steht außer Frage, dass auch in vielen Restaurants spannende und unvergessliche Momente entstehen können. Wie praktisch, dass es im Sauerland derart viele Gaststätten und Cafés gibt, die sich durch eine ansprechende Atmosphäre auszeichnen!

Viele von ihnen liegen direkt an bekannten Ausflugszielen. Sie laden dementsprechend dazu ein, einzukehren, nachdem einige der spannendsten Hotspots der Region in Augenschein genommen wurden.

Somit stellt es in der Regel kein Problem dar, die gemeinsamen Erlebnisse (zum Beispiel bei einem gemütlichen Abendessen) noch einmal Revue passieren zu lassen.

Viele Gaststätten der Region haben ihre Angebote im Laufe der Zeit erweitert. Sie bieten häufig nicht nur internationale, sondern auch regionale Speisen an und laden dazu ein, das Sauerland von einer besonderen Seite kennenzulernen.

Tipp Nr. 5: Seefahrten genießen und die Hektik des Alltags vergessen

Egal, ob Hennesee, Sorpesee, Möhnesee oder Biggesee: Im Sauerland fällt es schwer, ein Gewässer zu finden, das – gerade bei Sonnenuntergang – nicht ein hohes Maß an Romantik versprüht. Gerade im Sommer handelt es sich bei den verschiedenen Seeufern um beliebte Anlaufstellen für Paare (und solche, die es werden wollen).

Häufig braucht es, dank der vorherrschenden Grundatmosphäre, nicht viel, um für ein angenehmes Flair zu sorgen. Ausgestattet mit einem Picknickkorb, einer Decke und gegebenenfalls mit wetterfester Kleidung steht einem romantischen Abend so gut wie nichts mehr im Wege.

Und selbstverständlich ist es an zahlreichen Seen möglich, die Perspektive zu wechseln, vom Steg abzulegen und zu einer Rundfahrt zu starten. Vor allem in den warmen Sommermonaten sind die Fahrpläne der verschiedenen Schiffe vergleichsweise eng getaktet, sodass es in der Regel möglich ist, auch vergleichsweise spontan zu starten. In den kalten Wintermonaten stellen die meisten Anbieter ihr Angebot jedoch ein.

Fazit

Wer an das Sauerland denkt, denkt häufig an endlose Wanderwege, an unberührte Natur und an das gute Gefühl, Ruhe und Entspannung genießen zu können. Hierbei gerät häufig in Vergessenheit, dass sich die Region hervorragend dazu eignet, um den Rahmen für ein erstes Date zu schaffen.

Hierbei ist es vollkommen unerheblich, ob diejenigen, die sich treffen, beide im Sauerland wohnen oder lediglich einen kleinen Ausflug planen.

Die Region bietet zahlreiche Locations, an denen es möglich ist, einander besser kennenzulernen, ohne den Aspekt der Sicherheit bei ersten Dates zu vernachlässigen. Die Auswahl an öffentlichen Orten, die dazu einladen, entdeckt zu werden, ist groß. Somit bleibt nur noch eine wichtige Frage: „An welchen Ort möchten wir uns in zwanzig Jahren erinnern, wenn wir an unser erstes Date zurückdenken?“.