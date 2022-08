Das Original: Fleisch vom Winterberger Landrind

Heimische Züchtung auf den saftigen Wiesen der Umgebung

Wie Tradition und anhaltende Qualität erfolgreich und nachhaltig verbunden werden können, zeigt die Familie Mitze, Landwirte mit Leib und Seele, aus Münden bei Lichtenfels seit Generationen. Ihr neuestes, vielversprechendes Produkt: Das Winterberger Landrind. Es vereint die positiven Eigenschaften der Rassen Limousin und Angus.

Schon der Großvater der heutigen Hofbetreiber Peter und Stephan Mitze, Walter Mitze, arbeitete seit Mitte der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit Limousin-Rindern. Seitdem weiß die Familie die gute Qualität der aus Frankreich stammenden Rasse zu schätzen. Vater Eckhardt Mitze führte den Hof seit Ende der 80er Jahre fort, heute wird der Betriebsbereich der Mutterkuhhaltung von Stephan Mitze geführt, mit tatkräftiger Unterstützung von Familie und Angestellten.





Vorbildlich werden etwa 200 Mutterkühe und 80 Kälber entweder im offenen, von Licht durchfluteten Stall am Ortsrand von Münden oder in Kleingruppen in einer optimalen Besatzdichte bis zum Spätherbst auf den saftigen Wiesen rund um Winterberg gehalten. Hier kommen auch die Kälber zur Welt. Stephan Mitze betont, „dass die Konzepte zur Rinderhaltung der fortschrittlichen Entwicklung und neuesten Bestimmungen zeitgemäß angepasst werden.“ Das Futter werde fast vollständig durch die betriebseigene Flächenverarbeitung und Ernte produziert, so kennt der Landwirt genau die Qualität, die an die Rinder verfüttert wird. Der Stall wird täglich gereinigt und neu mit Stroh ausgelegt. Somit finden die Tiere bei reichhaltig Platz eine Art „Wohlfühl-Oase“ vor.

Vor drei Jahren wurden erstmals Angusrinder in die Limousin- Herde eingekreuzt. In diesem Jahr werden die ersten geschlachtet. „Das Fleisch wird weicher und zarter“, verspricht Stephan Mitze. Die aus Schottland stammenden Angusrinder sind international bekannt und beliebt wegen der besonders guten Qualität des Fleisches. „Es ist bekannt für die ausgeprägte Marmorierung, die kräftige rote Farbe und die Feinfaserigkeit. Während des Bratvorgangs schrumpft es nicht, sondern bleibt saftig und in Form“, preist Stephan Mitze die guten Eigenschaften dieses Fleisches an. In Kombination mit dem Limousin-Fleisch sagt der Landwirt ein weicheres und zarteres Produkt voraus, als man es bisher gewohnt war. Somit erhält das Winterberger Landrind seine eigene Charakteristik, die sich im Geschmack ausdrückt und in der vorbildlichen Haltung in der Umgebung von Winterberg.

Auch die kurze Strecke, die zum Schlachten zurückgelegt wird, ist stressfrei für die Tiere. Sie werden in einem Betrieb in Madfeld geschlachtet, in dem auch eine portionsgerechte Verpackung erfolgt. Hier wird sogar auf besondere Kundenwünsche eingegangen, wie zum Beispiel die gesonderte Verarbeitung von Bäckchen oder Skirt Steak. Die einzelnen Portionen werden hier tiefgefroren, nach Münden gebracht und donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr an Kunden verkauft. Es besteht auch die Möglichkeit, online zu bestellen, zu bezahlen und die Ware zum Wunschzeitpunkt abzuholen.

Noch steht Familie Mitze mit dem Hofverkauf ihres edlen Winterberger Landrind am Anfang. „Bei Vollbetrieb planen wir aber auch eine Erweiterung des Direktverkaufs“, nennt Stephan Mitze die nächsten Ziele. Im Moment kommen die Kunden in erster Linie aus Münden und den umliegenden Ortschaften. Der Landwirt ist sich aber sicher, dass sich die außergewöhnliche Qualität des Fleisches vom Winterberger Landrind herumsprechen wird und sich das Fleisch als „feste Größe“ am Markt etablieren wird. Kontakt/Informationen: www.winterberger-landrind.de/