Das neue Lifestyle-Magazin der Winterberg Touristik und Wirtschaft ist da

Druckfrisches 80-Seiten-Produkt macht Gästen Lust auf die Ferienregion, setzt Zeichen in Corona-Zeiten und ist auch für Einheimische interessant

Der „Winner ist das Lifestyle-Magazin für alle, die Winterberg lieben oder kennenlernen möchten“ – dieser Satz auf dem Titelblatt fasst kurz und prägnant zusammen, was die Leserinnen und Leser des jetzt druckfrisch erschienenen Magazins der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) erwartet. Insgesamt 80 prall gefüllte Seiten warten in der Neuauflage des „Winner“ darauf, entdeckt zu werden. Konzeptionell neu entwickelt, dürfen sich insbesondere Gäste, die Winterberg noch nicht kennen, auf viele bunte Geschichten aus der Ferienregion Winterberg und Hallenberg, auf kurze Nachrichten, hochwertige Fotos und auf ein sehr stimmiges, attraktives und lesefreundliches Erscheinungsbild freuen, das Lust aufs Schmökern macht und die Vorfreude auf einen Urlaub in der Ferienregion Winterberg und Hallenberg weckt. Der „Winner“ ist sowohl für Gäste als auch für Einheimische kostenlos erhältlich in den Tourist-Informationen Winterberg und Hallenberg sowie im Bürgerbahnhof und im Rathaus Winterberg.

„Die Entwicklung des neuen Winner-Magazins hat bereits vor der Corona-Pandemie begonnen. Wir haben uns dann im Frühsommer bewusst dafür entschieden, die Umsetzung des Konzepts trotz der COVID 19-Entwicklungen und des Lockdowns intensiv voranzutreiben. Wir wollten damit auch ein Zeichen setzen in herausfordernden Zeiten. Wir wollten und wollen zeigen, dass wir positiv in die Zukunft blicken und uns zukunftsorientiert aufstellen“, sagt Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann in Personalunion als Geschäftsführer der WTW. Das neue Magazin sei ein wichtiger Mosaikstein, die Marke Winterberg weiter zu etablieren, vor allem potentielle Gäste zu erreichen und zu fesseln sowie die Urlauber zu binden, die Winterberg schon ins Herz geschlossen haben. „Die Entwicklungs- und Umsetzungsphase hat sich absolut gelohnt, wir haben jetzt ein tolles Print-Produkt, das sicher gerne gelesen wird“, so Beckmann weiter.

Urlaub, Freizeit, Wirtschaft und Service – alles ist drin im „Winner“

Was zeichnet die Ferienregion Winterberg und Hallenberg aus? Welche Traditionen prägen die Heimat und das Urlaubs-Domizil rund um den Kahlen Asten? Was macht die Dörfer so reizvoll? Warum sind die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit so wichtig? Antworten auf diese und viele andere Fragen werden im „Winner“ lesenswert beantwortet. Vom Dörfer-Stenogramm über die für Winterberg elementaren Themen Wandern, Biken, Familienurlaub und Wintersport bis hin zu kulturellen Angeboten, Freizeit- sowie Veranstaltungs-Highlights und Service-Themen reicht der Lesestoff. Rothaarsteig und Sauerland Höhenflug, Themen-Wanderwege und Trailpark, Ruhrtalradweg, Bikepark und Veltins-EisArena oder das attraktive Angebots-Portfolio der Sauerland SommerCard – der „Winner“ ist ein kostenloses Rund-um-sorglos-Infopaket nicht nur für Gäste, sondern auch für Einheimische.

„Wir nehmen die Menschen zudem mit auf eine Reise in die heimische Wirtschaft, stellen einzelne Betriebe vor, erläutern, warum Winterberg ein attraktiver Wirtschafts-Standort auch neben dem Tourismus ist, gehen auf Themen wie die Smart-City, unsere Nachhaltigkeits-Strategie sowie das vielfältige Handwerk ein“, sagt Winterbergs Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann.

Ob Kartoffelbraten und Schützenfest, die Freilichtbühne in Hallenberg, die Angebote des Erlebnisbergs Kappe, der Ebike-Boom, Langlauf- sowie Ski Alpin-Angebote, die attraktive Wander-Infrastruktur oder ein paar nützliche Tipps für die Anreise – kompakt, informativ und attraktiv aufbereitet, tauchen die Leserinnen und Leser ein in die Ferienregion Winterberg und Hallenberg. „Wir freuen uns, bei Gästeanfragen jetzt ein hochwertiges und topaktuelles Magazin anbieten zu können, das einfach richtig Spaß macht zu lesen und die Vorfreude auf Urlaub in Winterberg weckt. Ein Produkt, das zugleich auch die Menschen hier vor Ort sicher viele neue Anregungen, Tipps und Wissenswertes mitnehmen bei der Lektüre“, betont Susanne Kleinsorge vom Marketing der WTW.

Auflage von 10.000 Exemplaren

Mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren geht der „Winner“ nun an den Start. „Wir danken in diesem Zusammenhang auch unseren Kooperationspartnern, dem Standpunkt-Verlag (Anzeigen), der Werbstatt (Layout) sowie der Textagentur Textzeit (Content und Konzept) für die gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Projekts“, so Bürgermeister Michael Beckmann und Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann. Insbesondere in der aktuellen Zeit sei das Lifestyle-Magazin eine empfehlenswerte Möglichkeit, sich ein wenig inspirieren zu lassen und dabei zu entspannen.