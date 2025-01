Das kulturelle Zentrum der Hansestadt Medebach: Gut Glindfeld

Gut Glindfeld kann sich sehen lassen: Im eindrucksvollen, historischen Ambiente dieses Klosterguts finden klassische Konzerte des Kulturrings Medebach und ausgewählte Veranstaltungen statt. Dank der liebevoll restaurierten Gemäuer, kombiniert mit moderner Architektur, knorrigen alten Bäumen und kopfsteingepflasterte Wege strahlt der Gutshof eine ganz besondere Stimmung aus.

Das Kloster hat eine lange und bewegte Geschichte. Es wurde im Jahr 1298 erbaut und beherbergte zunächst die aus Küstelberg stammenden Augustinerinnen. Das Kloster galt trotz einzelner Schenkungen im 14. Jahrhundert als ausgesprochen arm.

Kreuzherren-Stift

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten führten dazu, dass immer wieder wichtige Klostergüter verkauft werden mussten. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts lebten nur noch zwei Nonnen im Kloster.

Im Jahre 1499 wurde das Kloster dem Kreuzherren-Stift übertragen, dessen Mönche das Kloster zu seiner wirtschaftlichen und kulturellen Blüte führten. Im Rahmen der Säkularisation wurde es 1804 aufgelöst, die Kirche abgerissen und das Gut verkauft. Von 1815 bis ca. 1995 diente das Kloster dem staatlichen Forstamt als Amtssitz.

Familie Heller

Seit einiger Zeit befindet sich die gesamte Anlage im Privatbesitz der Familie Heller. Die Spuren, die das Kloster hinterlassen hat, sind jedoch überall sichtbar. Historische Gemäuer bewahrt man am besten, indem man sie auch nutzt, ist die Philosophie der Familie. Um diese Nutzung und den damit einhergehenden Erhalt des Guts kümmert sich Tochter Sophia-Antonia.

In der Familie ist die Jagd schon seit langer Zeit Tradition und wird mit viel Respekt für Wild und Natur betrieben. War die Jagd früher ein Teil der lebensnotwendigen Versorgung, ist sie heute zu einem ganz besonderen Luxus geworden und hat dadurch einen noch höheren Stellenwert erreicht. Das Team von Gut Glindfeld hat sich entschlossen, das Wild und all die schönen Produkte, die man daraus herstellen und genießen kann, auch zu den Menschen zu bringen. Darum werden in einer kleinen EU-zertifizierten Wildmanufaktur auf dem Gelände Leckereien aus Wild hergestellt und verkauft.

Auch heiraten, feiern, tagen oder Veranstaltungen wie die Novemberträume besuchen, kann man auf Gut Glindfeld.

Für weitere Informationen: www.gut-glindfeld.de