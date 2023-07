„Die Kinder sind groß geworden. Sie gehen selbstständig ihren Weg. Sie treffen Freunde, erbringen schulische oder berufliche Leistungen, erwerben soziale Kompetenzen und gehen im Alltag mit Erfolg und Misserfolg mal mehr, manchmal weniger gut um. Schließlich werden sie zu Mann oder Frau. Der Eine oder die Andere kann sich vielleicht erst später oder auch gar nicht für ein Geschlecht entscheiden. Nach dem erfolgreichen Durchlaufen der einzelnen Phasen des Erwachsenwerdens steht jedoch ein absolut einzigartiges Individuum vor uns. Schwächen und Stärken, Aussehen, Umgebung, Freundeskreis und viele Dinge mehr, all dies sind Faktoren, die bestimmen, wie es dann mit uns weiter geht.“ Das schreibt der Lennestädter Michael Decker im Vorwort seines Erstlingswerkes „Das konnte doch keiner ahnen“, erschienen im Juni im WOLL-Selbstverlag. ISBN: 978-9-403699-0-73.

Geschichten aus Gefängnissen und Krankenhäusern

Michael Decker ist Beamter in einer Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen. Eine Ausbildung bei Gericht sowie ein Staatsexamen als Krankenpfleger konnte er ebenfalls erfolgreich abschließen. „Als Justizvollzugsbeamter und Krankenpfleger erlebt man Geschichten aus einer anderen Welt. Gefängnisse und Krankenhäuser sind Lebensbereiche, die nicht jedem zugänglich sind. Erzählungen hierüber sind für Außenstehende offenbar deshalb besonders reizvoll“, so der Autor zu seinem Buch. Über den Alltag ganz in Weiß oder in Uniform, sowie einer Person, die nach dem Dienst mit Herz und Gefühl zur Familie heimkehrt, wird in „Das konnte doch keiner ahnen“ anschaulich berichtet. Eheleben, Freundschaften, Krankheiten, Vereinsmeierei und die einfachen Erlebnisse auf der Straße gehören ebenfalls zum Alltag eines „Schließers“. Auf 188 Seiten gewährt jede einzelne Geschichte teilweise tiefe Einblicke hinter die Zimmer- oder Zellentür.

188 Seiten über „Was Du heute Morgen noch nicht wissen konntest“

Michael Decker: Das konnte doch keiner ahnen – Was Du heute Morgen noch nicht wissen konntest. WOLL-Selbstverlag, ISBN: 978-9-403699-0-73 – 13,95 Euro – Das Buch gibt es im örtlichen Buchhandel und bei amazon: