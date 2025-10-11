Das kommt aus Schmallenberg: Wilmers Kommunaltechnik

Mit Maschinen, Ideen und Service zum Erfolg

Wer in den Städten und Gemeinden Deutschlands auf gepflegte Parks, freie Straßen oder saubere Flüsse blickt, ahnt oft nicht, dass in Schmallenberg-Bad Fredeburg dafür die Weichen gestellt werden. Hier hat die Firma Wilmers Kommunaltechnik ihren Sitz – ein mittelständisches Unternehmen, das seit über 30 Jahren für Qualität, Innovation und Verlässlichkeit steht.



Vom Ersatzteilhändler zum Problemlöser



1993 gründete Alfred Wilmers die Firma, damals noch in Bestwig. Sein Sohn Maximilian Wilmers stieg schon 2002 in den Betrieb ein – unter einer klaren Bedingung: Neben Ersatzteilen sollten auch neue Maschinen angeboten werden. Damit begann eine rasante Entwicklung. Seit 2008 ist Maximilian Geschäftsführer, seit dem Tod des Vaters 2016 alleiniger Inhaber. Heute beschäftigt das Unternehmen 19 Mitarbeiter, erwirtschaftet rund zwölf Millionen Euro Umsatz und ist weit über das Sauerland hinaus bekannt.

Quelle: Yunus Kafaoglu



Herzstück ist das große Ersatzteillager in Bad Fredeburg. Über 5.000 Teile sind ständig verfügbar, von modernster Technik bis zu Ersatzstücken für Maschinen, die seit mehr als 25 Jahren im Einsatz sind. „80 Prozent der Bestellungen liefern wir innerhalb von 24 Stunden aus“, sagt Maximilian Wilmers. Täglich verlassen bis zu 60 Pakete das Lager. Damit können Kommunen, Bauhöfe und Lohnunternehmer sicher planen – selbst im Winter, wenn plötzlich der Schneepflug streikt. Der Wert des Lagers liegt je nach Saison zwischen drei und vier Millionen Euro.



Märkte und Spezialgebiete



Die Kundenstruktur ist klar: 60 Prozent der Produkte gehen an Kommunen in Deutschland, den Benelux-Staaten, Österreich und der Schweiz. 30 Prozent liefern Wilmers und sein Team an Lohnunternehmer im Dienste von Städten und Gemeinden. zehn Prozent sind Spezialaufträge, etwa für die Industrie. Besonders stark ist Wilmers in der Gewässerpflege – ein Segment, das bundesweit fast ein Alleinstellungsmerkmal darstellt.



Wilmers Kommunaltechnik versteht sich nicht nur als Lieferant, sondern vor allem als Partner. „Wir helfen unseren Kunden, ihre Probleme mit den besten Möglichkeiten zu lösen“, sagt der Geschäftsführer. Das kann eine kurzfristige Lieferung sein, aber auch eine individuelle Beratung, die weit über das Übliche hinausgeht. Gerade im kommunalen Bereich hängt vieles von Ausschreibungen und Haushaltsplänen ab. Flexibilität und Zuverlässigkeit sind hier entscheidend – Werte, auf die sich die Kunden verlassen können.



Innovation mit Blick nach vorn



Hinter dem Erfolg steht ein eingespieltes Team. Ob Innendienst, Außendienst, Werkstatt oder Lager: Jeder greift dem anderen unter die Arme. Weiterbildung und Offenheit für neue Technologien sind selbstverständlich. „Unsere Stärke ist die enge Zusammenarbeit“, betont Maximilian Wilmers. Dabei hilft auch der familiäre Charakter des Unternehmens – kurze Wege, klare Entscheidungen, ehrlicher Umgang.



Die Zukunft der Kommunaltechnik liegt in der Nachhaltigkeit und Automatisierung. Elektromobilität spielt dabei eine wachsende Rolle, ebenso wie der Einsatz autonomer Geräte, etwa Mähroboter für Parks und Sportplätze. Wilmers ist überzeugt: „Hier entstehen neue Chancen, die wir für unsere Kunden nutzbar machen wollen.“ Gleichzeitig bleibt er realistisch: „Wir brauchen gute Rahmenbedingungen in den Verwaltungen, um sicher planen zu können.“



Schmallenberger Standort mit Strahlkraft



Dass sich ein solches Unternehmen in Schmallenberg behauptet, ist kein Zufall. Das Schmallenberger Sauerland hat sich zu einem Zentrum für Maschinen und Geräte in der Naturpflege entwickelt. „Die Wettbewerbssituation ist für uns kein Hindernis, sondern Ansporn“, sagt Wilmers. Mit seinem besonderen Profil in der Gewässerpflege sieht er die Firma bestens gerüstet – auch für die kommenden Jahrzehnte.



Wilmers Kommunaltechnik ist ein Musterbeispiel dafür, wie im Sauerland Tradition und Innovation zusammenfinden. Aus einem Ersatzteilhandel wurde ein modernes Unternehmen, das Kommunen in halb Europa unterstützt – mit Maschinen, Ideen und Service, die zuverlässig aus Schmallenberg kommen.