Vom Träumen inspiriert: das Jugendbett, was mitwächst

„Dass du da mal reingepasst hast.“ Einen Satz, den Eltern allzu oft in den Mund nehmen. In Bezug auf Kleidung ist dieser Wortlaut wohlbekannt, aber auch Einrichtungsgegenstände der Kinder wachsen leider nicht mit, richtig? Nicht unbedingt… Mit der Vision ein Kinderbett zu konstruieren, welches im wahrsten Sinne des Wortes „mitwächst“, ist es gelungen etwas Nachhaltiges, etwas Durchdachtes und glücklich machendes ins Kinderzimmer zu bringen. Denn um ehrlich zu sein, entsorgen wir ungern Dinge, an denen Erinnerungen hängen…

Kreativität, Abenteuer und Struktur

Kinder- und Jugendbetten haben den verschiedensten Ansprüchen gerecht zu werden. Qualität und Ausstattung sind Anforderungen, welche in diesem Bereich erstklassig sein müssen. Die nordische Kiefer als Basis, die Sorgfalt, der in Deutschland von Hand gefertigten Betten und die Ideen der Kinder und Eltern ermöglichen etwas, woran sich alle erfreuen. Und das Beste: so wie die Kinder wachsen, wachsen auch die Betten: modular, einfach und ein Kinderleben lang. In der Theorie bedeutet das, mit unseren Babybetten den Startpunkt zu setzen. Sukzessive passen sich unsere Kinder- und Jugendbetten dem Wachstum des Kindes an und liefern reichhaltige und praktische Ideen, welche die Kindesentwicklung begleiten. Ein riesiges Abenteuer und strukturiertes Möbel entstehen in Ihrem Kinderzimmer. Egal ob vom Babybett zum Kleinkindbett, zum Hoch- oder Etagenbett, die Bedürfnisse der Kinder und ihre Ideen sind bei uns da, wo sie hingehören, und können einfach umgesetzt werden. Mit überschaubaren und einfachen Handgriffen lassen sich die Jugendbetten an Entwicklungsstufen und an die Wünsche Ihrer Kinder optimal anpassen. Neugier und Fantasie der Kleinen werden stimuliert und in den Entstehungsprozess eingebunden. In Gemeinsamkeit können dann Eltern und Kinder etwas Großartiges schaffen und das Kinderzimmer in eine strukturierte Abenteuerlandschaft verwandeln. Räumliche Gegebenheiten, persönliche Vorlieben oder Design – alles lässt sich kreativ verbinden und großartig umsetzen.

Sport- und Klettergeräte und viel Stauraum

Alle Ausstattungsmerkmale lassen sich ausgewogen und durchdacht unterbringen. Eltern können beruhigt sein, denn keine Ausstattung nimmt der anderen seinen Raum. Die zahlreichen Kletter- und Spielgeräte fördern Koordination und Körpergefühl und tragen damit zu einer Kindgerechten Entwicklung bei. Individuelle Optionen zu Regalen oder Leuchtbalken stehen genauso zur Verfügung, wie unterschiedliche Kletter- und Sportausstattung. Ist der oder die „Lütte“ dann irgendwann zu alt für das Piratenbett, kann dieses im Handumdrehen zu einem Jugendbett umgebaut werden. Ein Bett, das die Kids ihre komplette Kindheit begleitet, ist mit jeder Erweiterung problemlos möglich. Es geht, um das Gefühl, Zuhause zu sein!

Alle Vorteile auf einen Blick

Höchste Qualitätsansprüche und eine handgefertigte Produktion stehen für Langlebigkeit, Sicherheit und Stabilität. Die Basis der nordischen Kiefer als Werkstoff für unsere Betten, erfordert keine Oberflächenbehandlung, da eine Naturimprägnierung als Eigenschaft des Holzes besteht. Als wesentliche Komponente zur Gestaltung des Kinderzimmers ist die Raumeigenschaft zu berücksichtigen. Auch in diesem Bereich, egal ob durch Dachschrägen, über Eck oder völlig individuell angepasst, haben wir reichhaltige Lösungsvorschläge für alle Gegebenheiten parat. Unsere Jugendbetten sind kreativ arrangiert und verlieren kaum an Wert, wenn man diese gebraucht verkaufen möchte. Den Ruhepol der Kinder gemeinsam zu entwickeln und an alle Bedürfnisse anzupassen, sowie die Möglichkeit weiterer Anpassungen, machen Kinder und Eltern glücklich. Ein Gefühl, als wenn der Lieblingspulli der Kleinen ewig mitwächst… Vom Erstaufbau bis zur Montage beliebiger Erweiterungen, werden lediglich zwei Standardwerkzeuge benötigt. Im Gewand eines Familienunternehmens, mit Fokus auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinderherzen, entsteht so ein qualitativ hochwertiges Kinder- und Jugendbett, was in Sachen Nachhaltigkeit und Freude keine Wünsche offenlässt. Die Unterstützung beim Kauf oder die Beratung zur Ausstattung sind ebenso familiär und persönlich – es geht um euch. Lasst uns gemeinsam, mit und für die Kinder, ein Ort des Wohlfühlens und der Freude schaffen. Das alles kann laufen, wie in einem Traum.