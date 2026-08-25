Das Hotel Jagdhaus Wiese wird „Landlust Hotel“

Jedes Landlust Hotel transportiert auf seine individuelle Art und Weise das Landlust-Gefühl. Jedes Hotel ist einzigartig, doch alle vereinen sich in einem einheitlichen Werteverständnis. Die ausgewählten Häuser stehen für Qualität, sowohl in der Architektur und der Ausstattung, als auch in ihrem Angebot: Kulinarische Erlebnisse, die Gäste verwöhnen mit hochwertigen, regionalen Lebensmitteln sowie Natur- und Kulturerlebnisse, die die Gäste zurück holen in den Moment.

„Wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt, Kontakt zu den Landlust Hotels aufzunehmen. Zunächst wollten wir aber die umfangreichen Renovierungen der letzten Jahre, die im neuen Naturschwimmteich im Hotelpark in diesem Jahr gipfelten, fertigstellen“, erklärt Gastgeber Stefan Wiese-Gerlach. „Jetzt ist das Angebot wirklich rund und wir reihen uns mit Freude in die Reihe der herausragenden Landlust Hotels ein.“

Vorausgegangen waren Gespräche mit Ralf Blümer, der mit seinem Bergdorf Liebesgrün bereits langjährig Landlust Hotel-Mitglied ist und sich als Botschafter für Familie Wiese-Gerlach bei der Kooperation einsetzte. Parallel war man auch im Kooperationsbüro bereits durch Hinweise der Landlust-Leser auf das Jagdhaus Wiese aufmerksam geworden.

„Wir freuen uns sehr auf die Landlust-Kooperation“, sagt Familie Wiese-Gerlach, „und das nicht nur wegen der Erschließung eines neuen Gästekreises. Uns ist auch der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Landlust Hotels wichtig. Wir wollen lernen, aber uns auch gern einbringen!“

Für das Jagdhaus Wiese ist der Beitritt ein weiterer Meilenstein. „Wir gehen den Weg konsequent weiter, unseren Gästen ein außergewöhnliches Zuhause auf Zeit auf Jagdhaus zu schaffen. Ein Ort, an dem die „Lust auf Land“ spür- und erlebbar wird.“

Kontakt:

Hotel Jagdhaus Wiese****S

Stefan Wiese-Gerlach und Katia Herrlitz

Jagdhaus 3, 57392 Schmallenberg

Telefon: +49 2972 3060

E-Mail: info@jagdhaus-wiese.de

Website: www.jagdhaus-wiese.de

Über das Hotel Jagdhaus Wiese****S:

Das familiengeführte Hotel Jagdhaus Wiese ist ein luxuriöses Refugium inmitten der Natur, direkt am Rothaarsteig gelegen. Geführt wird es in 5. Generation von Stefan Wiese-Gerlach und seiner Frau Katia Herrlitz. Bekannt für seine herausragende Küche und seine herzliche Gastlichkeit, bietet das Hotel mit 63 Zimmern und Ferienwohnungen sowie einem großzügigen Wellnessbereich mit Natur-Schwimmteich sowohl Erholungssuchenden als auch Gourmets einen einzigartigen Aufenthalt in einer traumhaften Umgebung. Insgesamt rund 65 Mitarbeitende kümmern sich zusammen mit der Familie um das Wohl der Gäste.