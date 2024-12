Das historische Seifenkistenrennen

Der Höhepunkt des Dorfjubiläums in Berlinghausen

Schon in den 60er Jahren waren die Seifenkistenrennen in Berlinghausen besondere Highlights im Sauerland und weit darüber hinaus. Zum 675. Dorfjubiläum gab es eine Wiederholung der legendären Rennen auf dem Schmierhagen zwischen Drolshagen und Berlinghausen. Früher fuhr man zur anderen Seite in Richtung Drolshagen, durch die neue Streckenführung konnten die Zuschauer nun die Rennen viel besser verfolgen. Auf der abfallenden Strecke fanden die „Höllenrennen“ vor den Augen vieler hundert Zuschauer statt. Die Dorfgemeinschaft Berlinghausen hatte alles perfekt organisiert, mit Strohballen und Abstandsgittern wurden die Strecke gesichert, um jeglichen Gefahren vor zu beugen. Die Teams hatten viel Vorbereitungszeit in den Bau der Seifenkisten gesteckt und keine Kosten und Mühen gescheut, um „moderne“ Flitzer zu konzipieren.

16 Teams traten dann bei herrlichem Sommerwetter gegeneinander an und starteten von einer selbstgebauten Rampe aus, um sofort eine ordentliche Geschwindigkeit entwickeln zu können.

Quelle: WOLL Magazin

Es fuhren immer zwei Fahrer gegeneinander, die dann nach dem k.o.-System letztlich den Sieger den Löschzug aus dem benachbarten Iseringhausen mit ihrer Seifenkiste der „Roten Rakete“ stellten. Zweiter wurde das Team UTW mit dem „Metal-Fighter“ und der dritte Platz ging an das Team von Tiefbau Viedenz diese Seifenkiste hatte den hübschen Namen „Jasmin“.

Insgesamt ein sehr erfolgreicher Nachmittag mit vielen Zuschauern wie der zufriedene Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Jürgen Bieker bestätigte.