Das Haus für Ihre Fußgesundheit

Borghoff in Marsberg-Bredelar Seit 121 Jahren verkauft die Familie Borghoff in Marsberg-Bredelar Schuhe. Tradition wird hier groß- geschrieben, aber immer im Takt der aktuellen Entwicklung. Jüngstes Beispiel ist der neue Um- und Anbau des Geschäftslokals direkt an der B7. Nach außen sachlich und elegant, innen warm und modern mit historischen Bildern. „Wir möchten so unsere Schuhe in […]