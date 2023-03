Das Handwerk feiert seine „Champions-League“

Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur im Kreis von HwK-Hauptgeschäftsführer Hendrik Schmitt (l.), Präsident Jochen Renfordt (3.v.l.) und Vizepräsident Michael Neuhaus. Foto: Handwerkskammer Südwestfalen

Stolz, strahlend und in bester Feierlaune: Das sind sie, die „Champions im Handwerk“. Für sie zelebrierte die Handwerkskammer Südwestfalen mit über 1100 Gästen die diesjährige Meister- und Absolventenfeier in der Siegerlandhalle. Mit einer funkelnden Bühnenshow, einer spritzigen Mischung aus Musik, Comedy und Talkrunden würdigte die Kammer die Leistung der Meisterinnen und Meister, Betriebswirte und Verkaufsleiter Bäcker.

Der ultimative Höhepunkt dabei: Die Übergabe der lang ersehnten Meisterbriefe und Zertifikate im Rampenlicht auf der Bühne. In die Reihe der Gratulanten reihte sich allen voran die stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes NRW, Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur, ein. Voller Wertschätzung fand sie Immer wieder persönliche Worte, als sie die Briefe mit überreichte. „Das Handwerk spielt eine entscheidende Rolle bei den großen Aufgaben, die vor uns liegen. Für unsere Ziele beim Klimaschutz und der Digitalisierung brauchen wir engagierte und gut ausgebildete Meisterinnen und Meister wie Sie, die anpacken und Nordrhein-Westfalen mit ihrem Einsatz und ihren Fähigkeiten voranbringen.“

„Ich sehe die Zukunft Deutschlands vor mir“

Das betonte auch Kammerpräsident Jochen Renfordt im Gespräch mit Moderatorin Michaela Padberg, die gekonnt locker und souverän durch das Programm führte: „Ich sehe die Zukunft Deutschlands vor mir und habe keine Angst, dass wir die Ziele in unserem Land nicht erreichen können.“ Gleichzeitig appellierte er an die Meisterinnen und Meister, weiter am Ball zu bleiben und sich zu qualifizieren. Für das Engagement im Ehrenamt warb Vizepräsident Michael Neuhaus: „Das ist für Euch wichtig, aber auch für das Handwerk“, rief er den jungen Leuten zu.

Quelle: Handwerkskammer Südwestfalen Stolz und in bester Feierlaune: Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Meister- und Absolventenfeier in Siegen.

Erfolgsgeschichten ausgeplaudert

Wer sich für das Handwerk entscheidet, entscheidet sich für Karriere. Wie recht Padberg mit dieser Prognose hat, unterstrichen zwei Erfolgsgeschichten: Metallbauermeister Martin Rode aus Lüdenscheid und Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister Marcel Beyer aus Vellmar. Beide haben vor einigen Jahren die Meisterprüfung im bbz Arnsberg abgelegt. Rode hat sein Ziel Selbstständigkeit erreicht, Beyer arbeitet in der dritten Generation im Familienbetrieb mit und ist – das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen – der „Flick“ der Fliesenlegernationalmannschaft. Er bereitet das Team Deutschland als Nationaltrainer auf die Euroskills in Danzig vor.

Momente für die Ewigkeit

Apropos Vorbereitung: Hier kamen in Siegen erstmals die Frauen und Männer auf die Bühne, die die Meisterinnen und Meister auf ihrem Weg begleitet haben – Dozenten und Mitglieder in den Prüfungsausschüssen. Auch ihnen galt der Dank für ihren Einsatz.

Der Beifall wollte an diesem Abend nicht enden: Ganz gleich, ob rhythmisch klatschend bei den Songs der Coverband „UnArt“ oder aber für die zündenden Pointen und Lebensweisheiten von Dave Davis – hier kam wahrlich meisterhafte Stimmung auf. Was mit der Bühnenshow begann, mündete in eine funkelnde After-Show-Party mit DJ „Sunshine“. Das sind Momente, die für die Ewigkeit bleiben – wie der Meistertitel im Handwerk.