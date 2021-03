Die Werkstätten St. Martin des Caritasverband Brilon e.V. sind ein hoch angesehener Partner der Industrie und machen ihre Mitarbeiter stolz und glücklich

Herzwerk: Die Werkstätten St. Martin des Caritasverbandes Brilon e.V. sind ein hoch angesehener Partner der Industrie und machen ihre Mitarbeiter stolz und glücklich. Im WOLL Interview erzählen Engelbert Kraft und Thomas Münstermann, was es mit den Werkstätten und dem Herzwerk auf sich hat. Die Caritas Werkstätten St. Martin sind Teil von BIG SIX BRILON, den starken Arbeitgebern im Sauerland.

















„Das hätte ich nicht gedacht. Ihr seid ja total vielseitig! Aber Tampondruck macht ihr nicht auch noch, oder?‘ Diese Frage eines verblüften und überaus positiv überraschten Kunden durfte Engelbert Kraft mit einem klaren ‚doch‘ beantworten. „Mit unseren Werkstätten in Brilon, Marsberg und Winterberg sind wir extrem vielseitig und breit aufgestellt. Wir haben überall Experten sitzen mit vielen Händen, die helfen können, wenn es mal besonders schnell gehen muss“, erklärt der Leiter der sechs Werk-stattstandorte, die als zertifiziertes Unternehmen die ISO-Norm erfüllen.

Allein an dem Werkstattstandort Hinterm Gallberg in Brilon gibt es eine eigene Schreinerei, einen großen Metall- und Montagebereich sowie den Tampondruck und die Pulverbeschichtung. „Vor allem die Kombination Metall- und Pulverbeschichtung macht uns sehr leistungsstark. Wir können z.B. Gehäuse für Ladegeräte nicht nur selbst bauen, sondern sie auch direkt vor Ort veredeln“, berichtet Thomas Münstermann, der technische Leiter der Werkstätten, die über den Caritasverband Brilon Mitglied der ‚Big Six Brilon‘ sind.

An allen sechs Standorten arbeiten 650 Werkstattbeschäftigte, die stolz sind auf das, was sie tagtäglich leisten. „‚Das habe ich gemacht‘ hören wir oft von unseren Mitarbeitern. Wir montieren viele Alltagsgegenstände wie Fahrradluftpumpen, Siphons und viele andere Produkte, die unsere Werk-stattbeschäftigten im alltäglichen Leben wiedererkennen. Natürlich macht sie und auch uns das wahnsinnig stolz“, gibt Engelbert Kraft zu, der sich freut, dass die Werkstätten der Caritas im Sauerland ein hoch angesehener Partner der Industrie sind.









Stolzer Partner der Big Six BRILON