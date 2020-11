Das Grüne Klassenzimmer

Das erste der neuen Projekten im Wildpark Völlinghausen

„Das Leben aller Lebewesen, seien sie nun Menschen, Tiere oder andere, ist kostbar, und alle haben dasselbe Recht, glücklich zu sein. Alles, was unseren Planeten bevölkert, die Vögel und die wilden Tiere sind unsere Gefährten. Sie sind Teil unserer Welt, wir teilen sie mit ihnen.“ (Dalai Lama, geistliches Oberhaupt Tibets, geboren 1935)

In malerischer Landschaft am Möhnesee liegt der kleine Wildpark Völlinghausen. Mitten durch den Naturpark Arnsberger Wald bieten mehrere Routen ein Garant für beruhigende Spaziergänge und das Entdecken heimischer Tierarten in natürlicher Umgebung. Schon zahlreiche Tiere fanden hier ein neues und gutes Zuhause.

Aus der Gemeinschaft Ehrenamtlicher, die sich bereits seit Gründung des Wildparks (1964) engagiert, entstand der Arbeitskreis Wildpark Völlinghausen, zu dem heute rund 35 Helfer helfen. Der Förderverein Wildpark Völlinghausen wurde im Jahr 2015 – teils mit Helfern aus dem Arbeitskreis – ins Leben gerufen. Träger ist die Gemeinde Möhnesee.

Die ehrenamtlichen Tierfreunde sorgen für die tägliche Fütterung, das Klauenschneiden und Schafscheren die Säuberung und Instandhaltung der Ställe. Sie erledigen anstehende Reparaturen und sorgen dafür, dass der Tierarzt kommt, wenn ein Tier mal krank ist – um nur einige Beispiele zu nennen. Der Förderverein unterstützt den Wildpark in finanzieller Hinsicht und sorgt auch für dessen Bekanntheit.

Liebevolle Streicheleinheiten

Die frechen Ziegen im Streichelgehege warten freudig auf liebkosende und fütternde Kinderhände. Muntere Kinder sind ganz in ihrem Element, wenn die Zicklein sich gegenseitig wegschupsen, meckern, springen, blöken oder auf dem Steinhaufen rumkaspern. Das laute Tirilieren in der Voliere, wenn die Vögel ihren Gesang beginnen, lockt die Besucher und Spaziergänger an. Weiterhin befinden sich in großzügig angelegten Gehegen Hühner, diverse Entenrassen, Pfaue, Fasane und Schafe.

Foto: Silvia Padberg

Oberhalb des Ziegengeheges, auf einer sehr großen Zone am Nordhang erscheinen majestätische Hirsche verschiedener Arten. Rot-, Dam-, und Sikawild, röhren und zeigen ihr Geweih. Freilaufendes Wild grast entlang des Waldes oder sitzt friedlich auf Heu und auf Stroh in der offenen Hütte.

Entlang der Kastanienallee am Hirschgatter laden Bänke zum Verweilen ein. Ein idyllischer Anblick mit wunderschönem, anmutigem Wild, das sich hin- und wieder auch mal ans Gatter wagt, um gestreichelt und gefüttert zu werden.

An einem Futterautomaten ist für einen kleinen Obulus das Tierfutter erhältlich.

Anstehende Neuerungen

Wenn auch der Park ein harmonisches Zusammenspiel von Mensch und Natur, Mensch und Tier widerspiegelt, ist der Park doch in die Jahre gekommen. Es wurde Zeit mit neuen Projekten ins 21. Jahrhundert zu gehen. Mit einem genehmigten Leader-Fonds und Zuschüssen der Gemeinde Möhnesee werden schon in diesem Jahr die ersten Projekte umgesetzt werden können.

Als Erstes wird das sogenannte „Grüne Klassenzimmer“ im Wildpark Völlinghausen entstehen. Ein multifunktionales und auch virtuelles Wildpark-Haus als naturnaher, außerschulischer Lernort für Kitas, Kindergärten und Schulen. Im Informationshaus werden u. a. die Lebensräume der heimischen Tiere dargestellt.

Hierfür wird die Vogelvoliere auf der rechten Seite weichen. Oberhalb des neuen Lernzimmers erhalten die Vögel einen Freiflugraum.

Foto: Silvia Padberg

In der zweiten Phase des Projektes werden für die Großvögel neue, artgerechte Schutzhäuser gebaut und das gesamte Umfeld neugestaltet. In der Nähe der Teiche entsteht ein kleiner Kinderspielplatz. Auch hat wurde berücksichtigt, alles barrierefrei anzulegen.

Trotz hoher Investitionen ist aber sichergestellt, dass der Wildpark auch weiterhin kostenfrei genutzt werden kann.

Die Besucher des Wildparks können mit einer Vielzahl an schönen Eindrücken nach Hause gehen. Die Harmonie von Mensch und Tier an einem so schönen Fleckchen Erde wird sicherlich lange nachklingen.