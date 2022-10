Das Geheimnis Sauerländer Dörfer

„Woher kommst Du?“ ist eine nicht selten gehörte Frage im Sauerland. „Vom Dorf!“ ist eine fast ebenso häufig gehörte Antwort. Sauerländer und Sauerländerinnen trauen sich ihre Herkunft mit Stolz zu nennen. Es sind diese Sauerländer Dörfer, die das Sauerland ausmachen, die das Sauerland entscheidend prägen. So manche sind Golddörfer oder Wanderdörfer. Sie machen sich fein raus. Hier hat das Dorf Zukunft.

Schmallenberger Dörfer zeigen was sie können

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden „Schmallenberger Woche“ zeigten diesmal eine Reihe der Schmallenberger Dörfer was sie auszeichnet, was sie besonders und einzigartig macht. Roman Schauerte hat diesen Dörfern im Auftrag der Veranstaltergemeinschaft der „Schmallenberger Woche“ einen jeweils 10-minütigen Film gewidmet. Darin wird auf ganz spezielle Weise gezeigt, wie das einzelne Dorf seine Rolle unter dem Motto „Made in …“ versteht.

Sherlock Heumes auf der Suche nach der Made

Beispiel Nr. 1: das Hawerland

In seinem neuen Fall hat es Sherlock Heumes ins Hawerland verschlagen. Auf seiner spannenden Entdeckungsreise in dieser facettenreichen Gegend des Schmallenberger Sauerlandes hat er einige hochinteressante Begegnungen. Doch wird es ihm auch gelingen herauszufinden, was es mit der Made auf sich hat?

In den kommenden Tagen und Wochen werden wir die weiteren vorgestellten Dörfer des Schmallenberger Sauerlandes mit ihren Filmen präsentieren: Westfeld, Sellinghausen, Lenne, Oberkirchen, Niederorpe, Kirchrarbach, Oberrarbach, Grafschaft, Sögtrop, Bad Fredeburg, Holthausen, Bödefeld, Gleidorf und Schmallenberg.