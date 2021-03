Das Geheimnis des Erfolgs sind die Oventroper

Oventrop ist ein weltweit erfolgreiches Unternehmen – auch und vor allem dank einer ganz besonderen Mentalität

Quelle: Oventrop

„Ein Sauerländer hat ein sehr gutes Gespür dafür, ob jemand eine Rolle spielt oder ob er das, was er tut, authentisch und mit Herz tut. Uns Oventropern sind Menschlichkeit, Persönlichkeit und der Respekt und das Verständnis füreinander extrem wichtig“, sagt Bernhard Schaub, der seit 40 Jahren im Unternehmen und heute Mitglied der Geschäftsleitung ist.

Das Familienunternehmen Oventrop gibt es seit 170 Jahren und wird heute in der 5. und 6. Generation durch die Inhaberfamilien Fähnrich und Rump geführt. Seit der Gründung 1851 wird das Unternehmen aus Olsberg mit Herz und Leidenschaft geführt. „Meine Güte, was haben wir alles erlebt“, fängt Bernhard Schaub an zu erzählen. „Wir haben uns vom Komponentenhersteller zu einem Systemanbieter entwickelt, wir haben schon einige Krisen wie die Ölkrise der 1970er überstanden und sind heute in der ganzen Welt zu Hause, auch wenn unsere Wurzeln im Sauerland liegen“, führt der Vertriebs- und Marketingleiter fort.

„Die Erfindung des Heizölfilters nach dem Krieg war unser Durchbruch und machte uns in ganz Europa bekannt. Seitdem ist viel passiert und wir entwickeln uns immer weiter. Wir sind ein modernes Unternehmen, das sich marktgerecht verändert und sich den Themen der aktuellen Zeit stellt“, versichert Bernhard Schaub.

„Heute gibt es kaum noch jemanden, der kein Oventrop Produkt im Hause hat. Die meisten unserer Produkte sind im Heizungskeller“, ergänzt Michael Scheller, Oventrops Leiter des Marketing- und Produktmanagements. „Wir sind für das gute Raumklima sowie das warme und saubere Wasser aus Ihrem Hahn verantwortlich. Das, was vermutlich schon jeder in der Hand hatte, ist der Thermostatkopf an der Heizung – der kommt in der Tat sehr häufig von uns“, sagt Michael Scheller, der seit zwei Jahren Oventroper ist.

