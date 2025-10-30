Das Geheimnis der leuchtenden Farben

Farbenfroh, dann realistisch, dann expressionistisch. Die Bilder des Bredelarers Hobbymaler Gerhard Luce überraschen die Besucher:innen der Vernissage in der „Galerie arte ex“ im LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg.

Im Namen des LWL-Therapiezentrums und des Fördervereins begrüßte Bianka Wünscher, stellv. Pflegedirektorin, die rund 60 Gäste: „Jedes Porträt ist in Mimik, Ausdruck, Stil und Farbe einzigartig. Genau wie bei uns Menschen. Jede Biografie, jedes Gesicht ist individuell. Die Ausstellung soll ihren Teil dazu beitragen, dass wir uns daran erinnern. Wir denken immer in Schubladen, ordnen Menschen oder Menschengruppen ein und vergessen, dass wir alle individuell sind.“ Ihren Worten zufolge verstärke der Kontrast zwischen den bunten Bildern und dem grauen Beton die Wirkung. „Das LWL-Therapiezentrum ist ein Ort, wo Sie auch als Gast der Vernissage Regeln befolgen. Sie geben ihren Personalausweis ab und befinden sich in gesicherten Räumen. Genau wie unsere Patienten, für die die geschlossenen Türen eine Chance darstellen. Die in unseren Arbeitstherapien oder im Schulunterricht erste Erfolge feiern.“

Als Dankeschön überreichte Bianka Wünscher dem Künstler eine aus Hufeisen geschweißte Blume. Ein kleines Kunstwerk aus der Arbeitstherapie für den Garten. Matthias Hüllen, Mitarbeiter in der Verwaltung der LWL-Einrichtungen Marsberg, zog nach seinem Besuch Bilanz: „Der Unterschied zwischen draußen oder drinnen liegt immer im Auge des Betrachters. Kunst ist ein Weg, um auf einer ganz besonderen Ebene miteinander in Kontakt zu kommen. Ohne Vorurteile und Schubladendenken.“

Jetzt Ausstellung besuchen

Die Betriebsleitung und der Förderverein des LWL-Therapiezentrums für Forensische Psychiatrie Marsberg ermöglichen eine Besichtigung der Ausstellung noch bis zum 28. November jeweils donnerstags von 17 bis 18 Uhr in der Mühlenstraße 26. Der Eintritt ist frei. Zur Besichtigung der Ausstellung brauchen Besucher:innen einen gültigen Personalausweis.

Hintergrund

Der Förderverein des LWL-Therapiezentrums für Forensische Psychiatrie Marsberg wurde 2004 gegründet und hat 28 Mitglieder. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, die Wiedereingliederung der Patienten in der Gesellschaft zu fördern. Vor allem aber bemüht er sich um die Förderung des Verständnisses und der Akzeptanz für die Aufgaben des Maßregelvollzugs in der Öffentlichkeit. Der Verein unterstützt und organisiert verschiedene, auch öffentliche Veranstaltungen und Projekte des LWL-Therapiezentrums, die den dort untergebrachten Patienten zugutekommen. Die Vereinsgelder setzen sich aus gespendeten Sitzungsgeldern des Klinikbeirates, Spenden und Geldzuweisungen aus eingestellten Strafverfahren von Gerichten zusammen. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite: http://www.lwl-therapiezentrum-marsberg.de

Das LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg ist ein Fachkrankenhaus für suchtkranke Straftäter mit derzeit 111 stationären Therapieplätzen. Die Einrichtung steht als eine von derzeit sechs Maßregelvollzugskliniken in der Trägerschaft des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL). Rechtsgrundlage für die Aufnahme ist eine gerichtliche Verurteilung nach Paragraf 64 Strafgesetzbuch zu einer sogenannten Maßregel der Besserung und Sicherung.