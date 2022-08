Das Förderprojekt „Dritter Ort Schmallenberg“ veranstaltet ein Fotofestival

Das vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte Projekt „DRITTE ORTE – HÄUSER FÜR KULTUR und Begegnung im ländlichen Raum“ erschafft in Schmallenberg einen neuen, zentralen Kulturort für Veranstaltungen, Ausstellungen und Begegnung.

Neben dem „Ersten Ort“, dem Zuhause und dem „Zweiten Ort“, dem Arbeits- beziehungsweise Lernort, ist der „Dritte Ort“ ein Raum, in dem Menschen in ihrer Freizeit zusammenkommen, Veranstaltungen besuchen, Kultur schaffen und Netzwerke aufbauen. Auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort ausgerichtet, ist der „Dritte Ort“ ein Zentrum für gesellschaftlichen Zusammenhalt und kulturelle Vielfalt.

Durch einen umfangreichen Umbau des Holz- und Touristikzentrums ab Frühjahr 2022 wird ein multifunktionaler Raum entstehen, den kulturelle Vereine, Institutionen und Kulturakteurinnen und -akteure aus Schmallenberg für Ihre Ideen nutzen können. Sie werden dort auf Anfrage technische und personelle Unterstützung finden, um ihre Vorhaben umzusetzen.

Damit der Dritte Ort Schmallenberg schon vor Fertigstellung des Umbaus aktiv und bekannt werden kann und bereits die ersten Verbindungen unter Kulturakteurinnen und -akteuren geknüpft werden können, plant das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg einige Überraschungen rund um die Baustelle und an verschiedenen Orten der Kernstadt. Ein vielfältiges, kulturelles Programm lädt bereits im Vorfeld zum Erleben, Mitmachen und Anschauen ein.

Ein Highlight ist die Ausrichtung der ersten Ausgabe des „Fotofestival Schmallenberg“. Vom 19. August bis zum 18. September 2022 beleuchtet es die künstlerische Praxis der Fotografie und das Thema „Dritter Ort“ aus verschiedenen Blickwinkeln.

Die Festivaleröffnung wird am 19. August im Habbels gefeiert. Nach einer Begrüßung des Bürgermeisters Burkhard König stellt der Fotograf Klaus-Peter Kappest sein neuestes Projekt „Gute Orte“ vor. Parallel dazu kann eine digitale Fotopräsentation von Aneta Bleier im Kinoraum des Habbels entdeckt werden.

In der südwestfälischen Galerie im Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen werden ab dem 21. August erstmals die von dem Berliner Künstler Christian Klant in Nassplattentechnik fotografierten „Places of Resonance – Seelenorte in Südwestfalen“, zusammen mit dem dazu entstandenen Buchprojekt, präsentiert. Moderiert von Susanne Falk besteht die Möglichkeit mit dem Künstler Christian Klant und dem Autor des Buches Michael Gleich ins Gespräch zu kommen. Nach einem selbständigen Ausstellungsrundgang wird Michael Gleich einen Vortrag halten und aus seinem Werk lesen.

Im öffentlichen Außenraum, auf dem Weg vom Rathaus, über den alten Friedhof, bis hinunter zum Lenneatelier, werden großformatige Fotografien von Klaus-Peter Kappest installiert, der in seiner neuen Serie „Gute Orte“ selbst ausgebaute „Dritte Orte“ von Privatpersonen in Südwestfalen aufgespürt und fotografisch festgehalten hat.

Am Lenneatelier und dem Kunsthaus alte mühle angekommen, führt die in beiden Häusern installierte Ausstellung „Terra Incognita“ von Anno Weihs in unentdeckte Länder und Farbräume. Die gezeigten Cyanotypien und Chemiegramme weisen als fotografische Techniken ohne Kamera auf eine ganz eigene Herangehensweise an das Genre der Fotografie.

Im Lennepark, gleich neben dem Atelier, erwartet die Besucherinnen und Besucher das von 400 Menschen aus 27 Nationen gestrickt und gehäkelte „Brüsseler-Tipi“ der Künstlerin Ute Lennartz-Lembeck, als Teil des Kunstprojektes „FREI-RÄUME“ der feinheit GbR, in Kooperation mit der Stadt Brilon. Das Tipi beherbergt eine Fotoausstellung, die das seit 10 Jahren weltweit fortlaufende Gemeinschaftskunstwerk aus insgesamt 50 Tipis dokumentiert.

Am 27. August kommen alle am Festival beteiligten Fotokünstler mit weiteren Gästen zusammen, um in der Kulturbühne und Eventlocation Habbels über ihre Arbeit zu sprechen. Die Künstlerin Theresa Kampmeier aus Berlin, Mitglieder der feinheit GbR und weitere kulturelle Institutionen werden ihre künstlerischen und konzeptionellen Ansätze, Erlebnisse und die zukünftigen Vorhaben in Schmallenberg vorstellen. Das Kulturbüro wird an diesem Abend einen Ausblick geben auf weitere geplante Kunstprojekte in Schmallenberg und am zukünftigen Dritten Ort. Gedacht als Vernetzungstreffen sind hier, neben allen Interessierten, besonders die Künstlerinnen und Künstler der Region eingeladen, sich zu treffen, Kontakte zu knüpfen, sich künstlerisch inspirieren zu lassen und zu Projekten zusammen zu finden.

„Bewegung in der Fotografie“ kann im Habbels erlebt werden, wenn die Tänzerin und der Fotograf Aneta und Dirk Bleier am 09. September zu einem Vortrag mit Performance und digitaler Präsentation auftreten.

Ebenfalls am 9. September wird in der Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle e. V. eine Ausstellung mit Ergebnissen aus verschiedenen fotografischen Workshops eröffnet.

Als neu erfundenes Format wird am 10. September ein digitaler Fotomarkt, der „TechTalk“ ins Leben gerufen, der es Händlerinnen und Händlern und an Fototechnik Interessierten ermöglicht, ortsunabhängig teilzunehmen und sich über die neuesten und besten Produkte im Bereich des Fotografie-Equipments auszutauschen. Als hybrides Angebot wird es in Schmallenberg auch möglich sein, in Präsenz vor Ort im Habbels teilzunehmen.

Im Rahmen der während des Fotofestivals angebotenen Workshops können die Teilnehmenden selbst aktiv werden. Zusammen mit Christian Klant werden Porträts im Kollodium Nassplatten Verfahren angefertigt. Anno Weihs lüftet die Geheimnisse seiner Cyanotypien und zeigt den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern, wie sie die Magie dieser besonderen Technik beim eigenen Experimentieren selbst entdecken können. Klaus-Peter Kappest zeigt Wege und Techniken auf, stimmungsvolle Lichtszenerien mit der Kamera festzuhalten.

Weitere Informationen zu Terminen und Anmeldungen sind auf der Internetseite www.dritter-ort-schmallenberg.de zu finden sowie in ausliegenden Veröffentlichungen.

