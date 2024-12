Das familienfreundliche Skigebiet „Schlossberg“ in Küstelberg

Heike Kunz und ihr Partner Ludger Korte sind sich sicher: Der „Schlossberg“ in Küstelberg ist ein ideales und familienfreundliches Skigebiet im Sauerland. Die meisten wissen nicht, dass die beiden Unternehmer dieses Skigebiet auf dem 793 Meter hohen Berg der Hansestadt Medebach 1996 mit zwei weiteren Partnern gekauft und aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst haben.

Heike Kunz und Ludger Korte, die in Altastenberg die „Skischule Kahler Asten“ mit Skiverleih seit 40 Jahren betreiben, haben den „Schlossberg“ systematisch renoviert und zu einem tollen Skianfängergelände ausgebaut. Hier gibt es alles, was sich Familien mit Kindern wünschen – nicht nur im Winter, sondern auch in der grünen Jahreszeit.

Quelle: Skigebiet Schlossberg

Modernisiert

Mittlerweile sind sie Alleineigentümer und haben das Skigebiet zu einem Zentrum für Winterspaß, Naturerlebnis, Sport und Erholung gestaltet, abseits der großen Wintersportmetropolen. „Wir haben vier Skilifte und eine Rodelpiste. Direkt vor Ort kann man Skiausrüstung, Rodelschlitten, Schneeschuhe und Snowblades mieten. Außerdem haben wir ein großes Kinderskiland mit Gespenstertunnel, Bobbahn und Mini- Funpark. Märchenfiguren und natürliche Wellenbahnen motivieren Kinder beim Skifahren Lernen. Los geht es ab fünf Jahren“, sagt Ludger Korte. Nach dem Winterspaß steht die Einkehr in der „Schlossberg- Alm“ mit hausgemachten Leckereien und heißen Getränken auf dem Programm. Neben der Ski- und Wanderhütte gibt es reichlich Plätze auf der großen Sonnenterrasse, in der Schirmbar oder in den Almhütten.

Auch in der grünen Jahreszeit

Quelle: Skigebiet Schlossberg

Heike Kunz: „Vor 1998 war unsere Hütte nur im Winter geöffnet. Als erste Hütte in dieser Region bekamen wir dann eine Sommerkonzession, sodass wir seitdem auch in der grünen Jahreszeit geöffnet haben. Seit 2004 bieten wir Outdoor-Programme mit Klettern im Hochseilgarten (Teamparcours), Bogenschießen, GPS-Rallye und Teambuilding an. Wir organisieren Betriebsausflüge und Teambuilding-Events für Gruppen von 20 bis 150 Personen. Seit 2019 gibt es bei uns einen Outdoor Escape für bis zu zwölf Teilnehmern. Das spannende Spiel ‚Raubüberfall am Schlossberg‘ entführt die Teilnehmer in das Jahr 1858, unterwegs als Handelsleute auf der Heidenstraße. Kurz vor Küstelberg werden sie von Räubern überfallen und angekettet. Um zu flüchten, sind Rätsel zu lösen, Geheimisse zu lüften, Hinweisen zu folgen und Schlösser zu öffnen. Am Ende gilt es, einen finalen Code zu knacken, um den Freibrief zu finden. Seit Herbst 2024 organisieren wir für Gruppen von 20 bis 60 Teilnehmern einen ‚mobilen‘ Business Escape – ein einzigartiges transportables ‚Team-Abenteuer‘. Weitere Escape-Angebote sind ab 2025 in Planung.“

Und wie geht es weiter? „Wir wollen unseren Gästen das ganze Jahr Naturerlebnisse bieten, das macht uns Spaß. Dennoch kommen wir langsam in ein Alter, wo wir uns Gedanken über unsere Nachfolge machen müssen. Es gibt noch viele tolle Ideen und Potential. Wir können uns gut vorstellen, mit neuen Partnern neue Herausforderungen zu meistern“, formulieren Heike Kunz und Ludger Korte ihre Gedanken zur Zukunft.